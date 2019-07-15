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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года

Фото: pixabay.com
В ночь со вторника на среду мы встретим Лунное Затмение, но напряжение в воздухе повиснет уже в понедельник. Вообще следующие семь дней – самый напряженный период года. На первый план выходят вопросы работы, бизнеса, личных отношений и творческой реализации. Энергии Затмения коварны и могут принести перемены в кратчайшие сроки. 
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Вспомните, что происходило у вас, начиная с Полнолуния 17-го июня. Именно оно запустило механизм "очистки". Любые ссоры, назревшие конфликты, навалившиеся ситуации, нерешенные проблемы, вдруг всплывшие именно теперь, говорят, что пришло время для трансформации. Они кричат вам: так больше жить нельзя!!! Пришло время кардинальных перемен.

Но, если вы к этому не готовы, откажитесь на этой неделе от выяснений отношений, претензий в адрес близких, кредитов, необдуманных поступков и операций. Любые крупные финансовые вложения могут закончиться крайне неблагоприятно, поэтому трат лучше избегать. Будьте осторожны в общении с малознакомыми людьми. Новые знакомства и завязывающиеся в этот период романтические отношения могут со времени принести вам много проблем и разочарований.

Подробный гороскоп для всех знаков по просьбе "Дни.ру" составила астролог Юлия Урусэль.

Овен

Наступающая неделя погрузит Овнов в оформление важных бумаг или решение вопросов юридического характера. Тщательно проверяйте документы, дабы избежать ошибок, иначе придется все переделывать полностью, а то и вовсе долго ходить по инстанциям.

В среду и четверг вероятны серьезные конфликтные ситуации. Взвешивайте каждое слово, прежде чем произнести его вслух. Неудачной шуткой можно глубоко ранить близкого человека.

Телец

Тельцам всю рабочую неделю стоит быть крайне осмотрительными и осторожными. Спонтанные или хаотичные действия могут поставить вас в сомнительную ситуацию, а то и вовсе привести к разочарованиям. Звезды рекомендуют на этой неделе отложить глобальные вопросы и повременить с крупными финансовыми тратами. Пауза в делах позволит избежать рисков.

Близнецы

Близнецам на этой неделе ни в коем случае нельзя сидеть сложа руки и инертно плыть по течению. Вселенная дает вам возможность решить старые и весьма важные проблемы. Будьте внимательны! Текущие обстоятельства подскажут, как надо действовать. Постарайтесь ничего не упустить из виду. Сейчас вы способны выйти на более качественный уровень жизни.

Рак

Раки в начале недели будут склонны к унынию и апатии. Все вокруг кажется вам обыденным, рутинным и скучным. Звезды рекомендуют заняться самоанализом. Попытайтесь пересмотреть взгляды на жизнь, поищите интересное хобби. Ближе к пятнице многие Раки совершенно случайно заведут интересные и полезные знакомства, что немало поспособствует выходу из наваливающейся депрессии. Также вероятны изменения в работе. Это может быть смена руководства или направления деятельности.

Лев

Львам на этой неделе откроются возможности для карьерного роста или расширения бизнеса. Но не стоит радостно бросаться в омут. Изучите все детали, поищите подводные камни и пикантные нюансы. И лишь после тщательного анализа и расчетов принимайте решение. В выходные вероятна ревность от партнера на фоне вашей занятости работой. Устройте романтический ужин и проведите время наедине, порадуйте свою вторую половинку!

Дева

Многие Девы на этой неделе будут вынуждены действовать решительно. Происходящие события потребуют проявления настойчивости, умения быстро анализировать новую информацию и принимать верные решения. Главным образом, такие действия коснутся профессиональной деятельности. Вселенная открывает перед вами двери в мир огромных возможностей и успеха. Важно лишь не испугаться и смело шагнуть вперед.

Весы

Судьбоносной окажется неделя у Весов. Вы на пороге перемен! Одним суждено встретить новую любовь, другим – сменить работу или даже профессию, третьи – переедут куда-нибудь, ну а четвертые – вообще радикально изменят жизнь в целом. Интересно, что развитие событий целиком и полностью зависит от вашего осознанного выбора. Звезды советуют положиться на свой жизненный опыт и интуицию, но и знаки судьбы не пропускайте.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит пересмотреть свою нагрузку. Вы, скорее всего, взваливаете на свои плечи слишком много. Но при этом не видите возможности завершения хотя бы части из этих задач. В таком режиме вас неминуемо накроет усталость, моральное истощение и полное разочарование. Не загоняйте себя в угол.

Стрелец

Довольно напряженной окажется неделя у Стрельцов, в особенности ее первая половина. Но возникшая суета и большое количество дел будут вам только в радость... Ведь вы на финишной прямой. Успех и триумф близки. Если вы затеяли нечто грандиозное (новый бизнес, покупку недвижимости), знайте – вы практически достигли желаемого. Сейчас главное - проявлять решительность и не отступать перед трудностями.

Козерог

Многие Козероги стоят на пути глобальных перемен. На этой неделе вам необходимо оглянуться и спокойно подвести итоги. Подчищайте "хвосты". Убедитесь, что все ваши обязательства выполнены. Закрывайте все насущные дела, отдавайте долги. Надо расстаться с прошлым и вступить на путь перемен свободными. Вы никому ничего не должны? Тогда смело двигайтесь вперед.

Водолей

Несмотря на кажущуюся стабильность и спокойное течение дел, Водолеям на этой неделе необходимо тщательно планировать каждый свой шаг. Спешка и спонтанность в действиях могут разрушить уже привычную размеренность. В выходные вероятно получение подарка или появление человека из прошлого, с которым вы не общались довольно долго. Будьте готовы к сюрпризам.

Рыбы

Рыбам на этой неделе открыты любые пути и доступны самые разнообразные варианты развития событий. Вы можете планировать любые дела и мероприятия – все получится ровно так, как вы задумали. Это идеальный период для завершения дел и подведения итогов. Обратите внимание на то, что уже долго тревожит вас и все никак не закончится. Сейчас вы сможете с легкостью все завершить.

15 июля 2019, 11:05

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