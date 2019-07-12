Совет на выходные, 13-14 июля 2019 года
"Типичным примером могут служить двойные стандарты, когда к самому себе мы подходим с одной меркой, а к другим людям – чуть ли не с противоположной. Также это могут быть жесткие убеждения, кажущиеся вам незыблемыми и однозначными, но вовсе не являющиеся таковыми при более широких взглядах на жизнь. Причем особенно ярко в ближайшие дни это может проявиться в общении с семьей, а также во всех вопросах, так или иначе затрагивающих близких", - пояснила синхролог-консультант Наталья Ковалева.
В эти выходные такого рода "игры с логикой" могут обернуться против вас. Например, легко спровоцировать конфликты. Либо какая-то жесткая установка, кажущаяся правильной, помешает решиться на поступок, довольно благоприятный для вас, и вы просто упустите хороший шанс.
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