Совет на выходные, 13-14 июля 2019 года

В эти выходные желательно следить за собственными размышлениями. Стоит обратить внимание как на то, что вы проговариваете вслух, в дискуссии с кем-то, так и на то, что не выходит за пределы вашей головы. Скорее всего, в этих логических связках содержится некий пробел, который делает ваши выводы не столь логичными, как кажется на первый взгляд.

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