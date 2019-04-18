Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия

По словам ведуньи, артистке изначально была уготована нелегкая судьба. Маргарита Терехова носит на себе проклятие.

"Очень красивая женщина. Прожила непростую жизнь: ей много завидовали и даже проклинали. Карты не показывают скорой смерти, но вот болезней у нее большое количество. Актриса много лет находится в постоянном стрессе и никак не может выйти из состояния этого. На всем ее роду есть такое как бы сказать проклятие и заболевания не отступают от них", – говорит Янко.

Ясновидящая добавила, что много лет назад Маргарита Борисовна столкнулась с мстительной завистницей. Злопыхательница, по словам Галины Янко, осуществила страшное.

"По роду она долгожитель, а вот на счет качества жизни ничего хорошего сказать не могу. Я вижу, что в молодости она перешла дорогу какой-то женщине, и та навела порчу, чтобы Терехова всю жизнь мучилась в страшных болезнях. Ее сердце еще сильное, а вот в голове, я вижу, какая-то пустота. Она будто бы находится в не вполне адекватном состоянии, и лучше уже не станет. Так же я вижу, что она вроде бы в окружении людей, но совершенно одинокая. Ее и жалеют, и хотят поддержать, но это происходит какими-то урывками. Выглядит так, будто окружающие уже устали от всего этого", – рассказала ведунья.