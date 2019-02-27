Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством

Не так давно Лидия Федосеева-Шукшина в пятый раз вышла замуж. Артистка стала женой продюсера Бари Алибасова. Свадьба получилась спонтанной, однако звезда ни о чем не жалеет. Меж тем, есть мнение, что этот брак лишит актрису жизненных сил и здоровья.

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