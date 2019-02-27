Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством
Светский нумеролог Мира Бинари рассчитала психоматрицу Лидии Федосеевой-Шукшиной и пришла к выводу, что артистка выбрала самое неблагополучное время для замужества. Поспешность плохо аукнется звезде.
"Несмотря на то, что 2019 год для Лидии Николаевны достаточно благоприятный, есть одно но! 2018 год для нее был окончанием девятилетнего цикла (9 личный год), в данный период крайне не рекомендуется скреплять себя узами брака, как это сделала Шукшина. А значит в 2019 году она, как лакмусовая бумажка, будет подвержена различным дисфункциям сердечно-сосудистой и вегетативной нервной системы", – заметил эксперт.
По мнению Бинари, Лидии Николаевне срочно необходимо покинуть Москву. Бурная столичная жизнь буквально разрушает звезду. Скорее всего, Федосеева-Шукшина в скором времени спасется бегством из города.
"При ослабленном показателе сектора здоровья в карте рождения, необходим строгий контроль и профилактика. Лучший вариант, как можно реже находиться в Москве, т.к. в этом году данная локация для нее разрушительна. Прекрасно подойдут горные юго-западные направления для пополнения энергии и морального спокойствия", – резюмировала нумеролог.
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