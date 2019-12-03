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Гороскоп

Детские подарки на Новый 2020 год: как выбрать

Фото: www.globallookpress.com
Все было бы легко и просто, все, как всегда: день сменяет ночь, листок отрывного календаря, который осыпается ровно в полночь, обычный, очередной Новый год. Это уже было. Да, у взрослых – было, а у детей – нет! У детей всегда все новое. Их годы не похожи один на другой, и подарки тоже не должны быть похожими. 
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Что подарить детям в новогоднюю ночь, "Дни.ру" рассказал исследователь в области эпигенетики, ситуационный аналитик, победитель шестого сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Литвин.

Предстоящий Новый год – точка отсчета нового 60-летнего цикла, это самый настоящий переезд из эпохи в эпоху, которая уже очень скоро наступит. Дети к ней адаптируются быстрей, чем взрослые. Отправляясь в новое время, нам нужно многое поменять, в том числе поменять и подарки, и наше отношение к ним. А взрослым нужно помнить, что те ценности, которые были востребованы в течение последних 60-ти лет, изменились.

Правило подарка, без которого ничего дарить нельзя: выбирая что-то для человека, вы должны исходить из уровня его радости от полученного подарка. Чем большую радость человеку принесет подарок, тем больше счастья получите вы. Выходит, что подарок мы делаем сами себе. Если вы подарили ненужную вам вещь, которая также не принесла радости и получателю, вы обделили и себя, и его. Выбор подарка для новой эпохи начинается с инвентаризации ценностей.

В новое непонятное и неизведанное время нельзя вторгаться с оружием. Слишком много его накопилось в арсеналах, поэтому даже игрушечные пистолеты, которые мы обычно дарим мальчикам становятся лишними. Это военное эхо прошлого еще долго будет звучать в наших ушах, и это не та музыка, которая соответствует новому времени.

Фото: www.globallookpress.com

Ему соответствует настоящая музыка и это, прежде всего, классика, картины известных мастеров. Так что абсолютно для всех подойдут музыкальные инструменты. Еще подойдет все, что создано своими руками или руками другого человека, причем из натуральных материалов. Дерево, металл, глина, камень, кожа. Прежде всего, подарок должен инициировать творчество. Все, что соответствует категории "сделай сам". Если вы полагаете, что такие подарки подходят только детям, вы глубоко ошибаетесь. Способность творить у нас генетическая, все мы – копии Творца, и поэтому подарки такого рода подходят абсолютно всем, правда сферы творчества у нас разные.

Детские подарки – это способ оказаться наедине со своим ребенком. Но предпочтения наши чаще всего связаны со временем появления ребенка на свет и активной работой маркетологов. Поскольку маркетологов интересует лишь экономическая сторона, надо постараться ее проигнорировать и сконцентрироваться на месяце рождения.

Рожденным в январе надо подарить возможность реализовать себя в создании ручных инструментов – самодельный нож, молоток, – необходимых в быту, и различных предметов интерьера, создающих удобства, например, книжная полка, подставка, вешалка, скалка – понятные, простые вещи, бытового назначения.

Для февральских важна реализация в сферах, связанных с точностью и прозрачностью, без двойной интерпретации, например, приборы, позволяющие точно ориентироваться в пространстве – это солнечные часы, компасы, астролябии и даже телескопы, а также комплекты, позволяющие создавать витражи и панно из прозрачных материалов.

Фото: www.globallookpress.com

Для рожденных в марте рабочим материалом служит холст, кисти и натуральные краски, мольберт для рисования и палитра. Отличным подарком будут наборы, с помощью которых можно шить различные предметы одежды, а также различные предметы кухонного обихода: для выпечки, для сервировки стола, и текстиль.

Апрельским надо совершенствовать свое творчество в сферах, связанных с глиной, камнем и керамикой. Это изготовление скульптур и барельефов, создание керамической посуды и других бытовых предметов, украшающих жилище. Также подойдет разноцветный пластилин и наборы для бисероплетения.

Майским полезно совершенствоваться в освоении техники плетения кружев, вязанной одежды и даже рыболовных сетей. Также весьма кстати будет подарок в виде музыкального инструмента, или набора для его изготовления. А еще книги, и все, что связано с растительным миром: начиная от сада-огорода, до набора различных элитных чаев.  

Июньские люди способны создавать различного рода светильники, люстры, бра, торшеры и фонарики. И девочкам, и мальчикам можно подарить набор, из которого можно собрать спортивный уголок, шведскую стенку, брусья, кроме того можно подарить готовый гимнастический станок для занятий танцами. Всем июньским стоит попробовать себя в творчестве связанным с огнем, например, выжиганием по дереву.

Рожденным в июле нужно заняться изготовлением любых игрушек: кукол, автомобилей, макетов игрушечных домиков, кукольным театром и прочими вещами, связанными с детской игрой. Наборы для изготовления калейдоскопов и комплекты для сбора кино и фото аппаратуры.

Фото: www.globallookpress.com

Августовским людям подойдет конструктор для изготовления макетов зданий и сооружений, а также набор юного дизайнера интерьера, включая измерительные приборы, необходимые для создания проекта. Создание мягких игрушек и создание интерьерного уюта: пошив декоративных подушек, чехлов, штор, полотенец. 

Сентябрьским детям понравится подарок, который позволит научиться изготавливать мелкие бытовые изделия из металла, включая ювелирные изделия, а также наборы инструментов для резьбы по дереву. Сборное рабочее место для обучения – многофункциональное или трансформируемое.

Набор для октябрьских связан с конструированием и изготовлением различных предметов обихода с функцией хранения, в том числе, каких-либо ценных предметов, например, шкатулок для хранения украшений. Материалом послужит металл и дерево. Рабочее место – верстак, столярный или слесарный.

Для рожденных в ноябре хорошо подойдут комплекты для изготовления предметов из натуральной кожи: мелких аксессуаров, портмоне, визитниц и сумочек. Украшение стола и создание атмосферы для особых моментов – наборы для изготовления свечей, мыла, цветы и декоративные предметы для создания композиций. 

Декабрьским подойдет набор, из которого можно сделать аквариум, или все, что поможет сделать этот аквариум функциональным. Ну и, конечно же, рыбки. Наборы для создания духов, наборы рыболова, а также все для изготовления санок и всех предметов, которые могут двигаться по снегу.  

3 декабря 2019, 14:04

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