Исследователь Александр Литвин расскажет о способах передачи счастья

Александра Литвина уже много лет интересует взаимодействие физического, материального и эмоционального миров, синергия между психологией и физиологией как в отношении отдельного человека и его семьи, так и в отношении государств и наций.
Сфера особого интереса Литвина – изменения, которые могут фиксироваться в эпигеноме и влиять на качество жизни человека и его потомков. "Мой многолетний опыт и анализ более 70 000 семей и их родословных говорят о том, что эмоция – это излучение, обладающее мутагенным свойством. И это еще только предстоит открыть ученым", - говорит Александр Литвин.
Лекции Александра Литвина призваны объединить любителей интеллектуального досуга, людей интуитивных, глубоко чувствующих мир, понимающих неслучайность процессов и ищущих ответы на непростые вопросы.
Автор популярных книг и статей, прекрасный лектор и философ, чьи выступления отличаются глубокой метафоричностью и великолепным языком, дает зрителям возможность переосмыслить свой жизненный опыт, получить новые ориентиры и в полной мере ощутить важность грядущих перемен на планете. "Мы должны формировать общество счастливых интуитивных людей, людей, понимающих свою ответственность перед будущими поколениями", – так Литвин объясняет свою миссию.
Вечер 9 декабря в Vegas City Hall будет состоять из двух частей: монолога и дискуссии со зрителями, во время которой Александр Литвин будет отвечать на вопросы.
По традиции декабрьские лекции Александра Литвина в Москве посещают его друзья – известные общественные и культурные деятели, бизнесмены, спортсмены, актеры и журналисты. Среди них – директор Департамента информации и печати МИД Мария Захарова, народный артист России Сергей Безруков, олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая и другие.