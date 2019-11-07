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Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября 2019 года

Фото: pixabay.com
Неделя начнется с очень важного астрологического события – меркурианского Новолуния. По словам астролога Юлии Урусэль, это волшебный день, который многим из нас может дать подсказки и новые идеи. 
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Возможно, какая-то мысль тронет ваше сердце именно в понедельник или поступит предложение, о котором вы давно мечтали. Не спешить сообщать окружающим знания, которые донесла до вас Вселенная в понедельник, а бережно сохраните их и обдумаете. Уже в декабре можно будет приступать к реализации планов.

Во вторник в 16:36 по Москве мы встретим Денежное Полнолуние. С одной стороны, это период собирать урожай и долгожданную прибыль для тех, кто плодотворно работал в предыдущие два месяца. И крайне сложный для тех, кто плыл по течению и не готов был вкладываться и что-то менять в своей жизни. Аналогичная ситуация может сложится и в сфере здоровья: если вы вели правильный образ жизни и уделяли время своему здоровью, то проблем никаких не будет. А в случае, если работали на износ и забили на симптомы, которые постоянно отправлял вам организм, то ждите ухудшения самочувствия и обострения хронических заболеваний. Увы, Полнолуние в знаке жизнелюбивого Тельца всегда вскрывает тему здоровья.

Начиная с 13 ноября и вплоть до 26 ноября Луна начнет каждый день убывать, поэтому мы автоматически будем переходить в фазу завершения дел. Если вы планировали похудеть к новогодним праздникам, то сейчас, в период убывающей луны, это будет сделать в сто раз легче. Берегите себя и внимательнее отнеситесь к своему самочувствию!

Овен

Овнам эта неделя принесет прилив сил и энергии, вы готовы развить кипучую деятельность на всех фронтах. Ваша активность может принести вполне реальные плоды: прогресс в бизнесе, рост в профессиональной сфере, карьерное продвижение, материальное поощрение. Ваши ораторские способности сейчас на высоте, поэтому этот период благоприятствует политикам, общественным деятелям, юристам, хорошо проходят любые культурные мероприятия и переговоры. Главное помнить, что сейчас не время для продвижения новых идей, подписания серьезных договоров и проведения крупных сделок.

На этой неделе удачно складываются поездки и командировки, развиваются связи с иностранными партнерами. В области здоровья звезды советуют ограничить употребление спиртных напитков и придерживать диеты или правильного питания, не перегружая организм. Не рекомендуется совершать импульсивные траты, действуйте обдуманно и взвешенно. На выходных прекрасно пройдут семейные мероприятия, походы, пикники и любой совместный отдых.

Телец

Тельцам в начале этой недели придется много времени посвятить своим партнерам. Одним Тельцам неделя принесет расставания и конфликты, а другим – наоборот, переход на новый качественный уровень развития отношений, в зависимости от того, к чему вы шли в предыдущие периоды. Начиная с четверга возрастает вероятность появления на горизонте бывших партнеров, в этот момент постарайтесь вовремя задать себе вопрос, стоит ли входить в одну и ту же реку дважды?

В деловой сфере вам придется проявить осмотрительность, постарайтесь перенести важные переговоры и сделки на более удачный период. К выходным после насыщенной в эмоциональном плане недели ваше самочувствие может немного ухудшиться, поэтому лучше отдохнуть дома, в кругу близких людей.

Близнецы

У Близнецов неделя пройдет под девизом "что посеешь, то и пожнешь". Стоит вспомнить все договоренности, которые были совершены в начале сентября, знакомства, произошедшие в тот период, идеи, осенившие вас тогда. Именно на этой неделе вы будете пожинать плоды, заложенные вами в начале осени. Результат может быть как благоприятным, так и не очень, это все зависит только от ваших предыдущих решений и действий.

Скорее всего, в профессиональной сфере вас ждут перемены, начало которым было положено в сентябре. С четверга стоит обратить особое внимание на свое здоровье и здоровье вашего ближайшего окружения, могут обостриться хронические заболевания. На выходных постарайтесь уединиться, это очень хороший период для медитаций, глубокого расслабления, удачны речные и морские прогулки.

Рак

Ракам предстоит не самая гармоничная неделя. Вам будет сложно найти взаимопонимание с вашим окружением, вы можете почувствовать неуверенность в себе и своем обаянии. Звезды предостерегают вас от крупных трат, сейчас не самое лучшее время для инвестирования и вкладывания средств в свои проекты, лучше отложить заключение сделок с недвижимостью и подписание серьезных договоров.

Постарайтесь меньше конфликтовать, быть мягче в общении с близкими людьми, ваши вторые половинки сейчас также не настроены на конструктивный разговор, поэтому выяснение отношений лучше отложить на более поздний срок. На выходных особое внимание стоит уделить своей семье, детям, помните, что атмосфера в доме целиком и полностью в ваших руках.

Лев

Львов ждет насыщенная неделя. Для вас наступило время перемен, хотя многое из того, что будет происходить в этот период, первоначально может восприниматься вами в негативном ключе, но помните, что любые перемены важны в жизни, они всегда ведут к развитию и переходу на следующий этап.

Если вы сами не расстанетесь с тем, что морально устарело и мешает вашему прогрессу, то обстоятельства или воля других людей сделают это за вас. Так что вам лучше всего расслабиться и философски принимать все, что придет к вам на этой неделе.

Хорошее время для ведения переговоров о дальнейшем сотрудничестве, активного решения деловых вопросов, любой работы, требующей совместного труда с вашими партнерами или коллегами. Заряд бодрости и энергии хорошо отразится на вашем самочувствии на этой неделе. Выходные благоприятствуют романтическим свиданиям, совместному активному отдыху с детьми и близкими. ​

Дева

Девам не стоит рассчитывать на то, что они проведут эту неделю в уединении и тишине. Будьте готовы к переменам в вашей жизни, которые большей частью коснутся вашего ближайшего окружения.

Ваша задача – держать ушки на макушке, смотреть по сторонам и открыться всему новому, что постучится в вашу жизнь. Совершайте поездки, отправляйтесь в путешествия, знакомьтесь с новыми людьми, повышайте квалификацию, обучайтесь и ни в коем случае не отказывайтесь от приглашений. Помните фильм с Джимом Керри "Всегда говори да"? Если нет, то обязательно посмотрите. Это ваш девиз на всю неделю.

На таком фоне у вас легко может появиться желание резко изменить ход вашей жизни, вы можете решить переехать в другую страну, поменять род деятельности или сменить партнера. А вот с четверга у вас повысится чувствительность, восприимчивость к словам, что не исключает возможность обид на близких. На выходных наступает хорошее время для совместного отдыха с друзьями, посещения выставок, различных культурных мероприятий.

Весы

У Весов в начале недели на первый план выйдут вопросы, связанные с работой и финансами. Все зависит от того, какие действия были предприняты вами за последние два месяца, такой результат и получите на этой неделе. Это время собирать урожай. Кого-то будет ждать успех и признание на работе и долгожданная прибыль, а кому-то из Весов придется пожинать плоды вашей лени и неверных решений. ​

Аналогичная ситуация в сфере здоровья: если вы вели правильный образ жизни и прислушивались к рекомендациям врачей, то и результат вас ожидает отличный, а если нет – то вполне возможны ухудшение самочувствия и обострение хронических заболеваний. С середины недели наступает неблагоприятный период для переездов, смены места жительства, вас могут подстерегать любовные страдания и переживания. Вероятны встречи с людьми из вашего прошлого, особенно это касается бывших коллег и деловых партнеров. К выходным звезды рекомендуют заняться своим здоровьем, постарайтесь не злоупотреблять алкоголем.

Скорпион

Скорпионов на этой неделе ожидают перемены, причем довольно кардинальные. Как в сфере делового партнерства, так и в личной жизни. Данный период будет для вас своеобразным зеркалом, в котором вы сможете увидеть себя и свои недостатки. Помните, что партнеры приходят в жизнь неслучайно и они выявляют те качества, которых вам не хватает. Вооружившись этим знанием, вам будет легче принять поступки и слова вашего окружения, каким бы они ни были. Особенно кардинально могут разворачиваться события на этой неделе у родившихся с 27 по 29 октября.

Звезды рекомендуют на этой неделе проявить силу и решимость, не лениться, работать эффективно, и тогда вы сможете добиться многих поставленных целей.

К четвергу на Скорпионов нахлынут воспоминания о прошлом, вы можете взгрустнуть о днях былых. Но, сейчас важнее двигаться вперед, чем возвращаться к пройденным урокам. На выходных постарайтесь избегать мест отдыха с водоемами, лучше посетите выставки, сходите в кино или театр.

Стрелец

Стрельцов ожидает достаточно напряженная неделя. Вас закружит водоворот повседневных дел, переговоров, рабочих и бытовых вопросов. Прежде всего, вам нужно проявлять спокойствие и не лезть на рожон там, где можно сгладить ситуацию. И тогда конфликты с руководством и коллегами обойдут вас стороной.

По возможности не планируйте на наступающую неделю поездки или командировки, а если избежать путешествия не удастся, то проявите осторожность и осмотрительность в пути.

Звезды рекомендуют вам не переутомляться. Позаботьтесь о своем здоровье, вам стоит пересмотреть свой режим питания и образ жизни, добавить физическую активность в распорядок дня. Выходные посвятите себе любимым, побудьте в тишине, почитайте психологическую литературу, займитесь астрологией или самопознанием.

Козерог

У Козерогов неделя выдастся достаточно продуктивной. Вы сможете успеть переделать множество дел, которые требуют концентрации или усиленной работы, в том числе вас ждут успехи в учебе. Это хороший период для долгосрочного планирования, постановки глобальных целей. Звезды рекомендуют не пренебрегать советами более опытных коллег или друзей.

Ваш рациональный подход придется как нельзя кстати на этой неделе, особенно важно применить его в сфере здоровья. Лично для вас сейчас хороший период для установления нового режима питания, труда и отдыха, это несомненно пойдет вам на пользу. На выходные можете запланировать совместный отдых с семьей и близкими, вам сейчас важно почувствовать, что вы не одиноки.

Водолей

Водолеям на этой неделе не придется витать в облаках. Ваш разум будет острым как никогда, вы будете настроены на практичную, четкую, планомерную работу, поэтому смело назначайте на эту неделю серьезные переговоры, требующие сосредоточенности, соглашайтесь на работу со сложными документами.

В этот период у вас могут возникнуть неплохие возможности для повышения образования. Звезды рекомендуют придерживаться определенного благоразумия в области финансов, тратьте свой бюджет очень экономно. Ваша усилившаяся способность к конструктивным диалогам на этой неделе может благотворно отразиться на отношениях с близкими. В сфере здоровья период хорош для проведения разгрузочных дней, сбалансирования вашей системы питания, увеличения физических нагрузок. Выходные лучше всего провести в кругу семьи, с детьми.

Рыбы

Рыбы на этой неделе будут склонны предаваться фантазиям, уходить в созданные игрой воображения миры, всячески избегать житейских дел. Вы можете углубиться в какое-то исследование, озадачиться глобальными философскими вопросами или поиском смысла жизни. Отсюда и ваша рассеянность в деловых процессах, нежелание работать. И при таком раскладе хорошо себя чувствовать будут только творческие представители Рыб.

Зато этот период хорош для медитативных практик, спа-процедур, походов к психологу или астрологу, вы открыты для получения информации о вашем внутреннем мире. Вы сейчас хорошо чувствуете окружающих, благодаря чему стоит провести выходные с любимыми и близкими людьми, это пойдет на пользу и здоровью, и вашим отношениям. ​

7 ноября 2019, 17:51

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