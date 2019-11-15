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Гороскоп

Совет на выходные 16-17 ноября 2019 года

Фото: pixabay.com
В эти выходные будет не ввязываться в мероприятия, в которых присутствует соревновательный момент, особенно если его "чистота" с этической точки зрения под большим вопросом. 
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"В целом, если вы с кем-то соревнуетесь, то лучше даже не пытайтесь использовать грязные методы, манипуляции и тому подобные вещи, даже если искушение смухлевать очень велико. Поверьте, так или иначе, но это вам в будущем обязательно аукнется, даже если в настоящий момент получится достигнуть того, чего вы хотели", – предупреждает синхролог Наталья Ковалева.

По ее словам, победа отнюдь не гарантирована. Вас могут буквально поймать за руку, что будет крайне неприятно. Также в эти дни крайне нежелательно заниматься подковерной борьбой за власть. В первую очередь касается семейных отношений. Прежде чем начинать "перетягивание каната", подумайте несколько раз: ни к чему, кроме полноценной ссоры, это не приведет, даже если вы аккуратно прикроете реальные мотивы ваших действий добрыми намерениями. 

15 ноября 2019, 18:11

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