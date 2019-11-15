Совет на выходные 16-17 ноября 2019 года

"В целом, если вы с кем-то соревнуетесь, то лучше даже не пытайтесь использовать грязные методы, манипуляции и тому подобные вещи, даже если искушение смухлевать очень велико. Поверьте, так или иначе, но это вам в будущем обязательно аукнется, даже если в настоящий момент получится достигнуть того, чего вы хотели", – предупреждает синхролог Наталья Ковалева.
По ее словам, победа отнюдь не гарантирована. Вас могут буквально поймать за руку, что будет крайне неприятно. Также в эти дни крайне нежелательно заниматься подковерной борьбой за власть. В первую очередь касается семейных отношений. Прежде чем начинать "перетягивание каната", подумайте несколько раз: ни к чему, кроме полноценной ссоры, это не приведет, даже если вы аккуратно прикроете реальные мотивы ваших действий добрыми намерениями.
Популярные темы форума
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Сплю с сыном подруги
Как думаете, я дура?
Лиона навсегда!!!
Как повысить рождаемость?
Задай вопрос Наталии Власовой