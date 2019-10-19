Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

В период с 15-го по 27-ое октября Луна будет убывать. И вместе с ней нам тоже нужно перейти в фазу завершения дел. Не спешите на наступающей неделе запускать новые проекты. Тем более планета коммуникаций и договоренностей Меркурий уже стала замедлять свою скорость и 31-го октября уйдет в ретро движение. Для старта новых проектов и перехода на новую работу время уже совсем не подходящее. А вот если вы давно планировали похудеть, то, наоборот, для избавления от лишнего веса наступает идеальное время.



Согласно прогнозу астролога Юлии Урусэль для "Дни.ру", неделя начнется с сильного романтического настроя или с воспоминаний о былой любви. Меркурий уже шепчет нам на ушко и потихоньку начинает подбрасывает людей из прошлого. Особенно бывших возлюбленных или не состоявшихся партнеров. И кому-то реально так навеет, что очень захочется возродить отношения, а кто-то окунется в новые, и это касается не только женщин, но и мужчин. Мы все станем более ранимыми и чувствительными натурами в этот период.

Главное, сейчас не спешить. Венера с Нептуном умеют затуманивать мозги, поэтому любым только сформировавшимся отношениям нужно устроить проверку. Влюбляйтесь, но не делайте поспешных выводов. В случае, если у вас уже давно сложились отношения, то тут сильный романтический порыв будет только в помощь. Купайтесь в навалившейся нежности и делайте счастливым своего партнера. Пришло время любить и радоваться жизни.

Увы, не у всех проиграется этот любвеобильный аспект. Кто-то найдет свою отдушину в творчестве, уйдет с головой в любимое хобби или решит, наконец-то, пойти учиться рисованию или игре на гитаре. Энергии в воздухе будут склонять нас к любви и возвышенному настроению. Поддайтесь им!

К концу недели на звездную арену выйдет конфликт Марса с Сатурном. И тут могут навалиться обстоятельства, на которые не удастся закрыть глаза. Давно зревший конфликт с руководством может дать о себе знать или появится необходимость обратиться в суд за зашитой своих прав, вылезут "подводные камни" или вообще развалятся ранее достигнутые договоренности, а кому-то в гости пожалуют с проверкой госорганы и тут хоть туши свет. Конец недели может быть очень напряженным, но главное не обострять ситуации, а искать варианты их мирного разрешения.

Овны

В начале недели у Овнов на первый план выйдет тема партнерства и сотрудничества. Это важный период для общения, налаживания контактов, и расширения коммуникаций. Благодаря этому вы сможете получить ответы на многие волнующие вас вопросы. Общайтесь и прислушивайтесь к советам вашего окружения.

В личной жизни наступает хороший период для вступления в брак, объявления о помолвке или совместного отдыха. Ближе к концу недели звезды предупреждают вас о том, что повышается вероятность конфликтов с начальством, авторитетами или старшими родственниками. Будьте предусмотрительны и не конфликтуйте на равном месте. А вот в выходные нужно уделить внимание своему здоровью. И будьте осторожны за рулем.

Телец

У Тельцов вся неделя пролетит в приподнятом романтическом настроении. Ну, очень захочется любви, погружения в отношения, творческого вдохновения и новых эмоций. Надев "розовые" очки, вы сейчас склонны идеализировать как своего партнера, так и ваши отношения. Для людей творческих профессий это абсолютно оправданно и закономерно.

А вот для других Тельцов это период когда лучше и не накручивать себя излишними хотелками и эмоциями. Помните, о том, что отношения сначала должны пройти проверку, иначе возможны разочарования. В случае, если у вас уже давно сложились отношения, то на навалившуюся нежность и привязанность по непонятным причинам реагируйте спокойнее.

В этот период также увеличивается вероятность получения прибыли, важных приобретений или денежных поступлений. Для представителей творческих профессий это особенно удачный период. Выставки, музыкальные выступления и премьеры будут иметь успех.

Близнецы

У Близнецов вся неделя будет активной, наполненной приятными встречами и знакомствами. Вы будете излучать оптимизм и ощущать полноту жизни. В этот период вы с легкостью влюбляетесь, становитесь особенно привлекательны для противоположного пола. И хотя звезды предостерегают, что это время мимолетных интрижек, скоротечных романов и любовных авантюр, но также есть все шансы на начало серьезных любовных отношений. А у кого-то в это время возрастет вероятность зачатия.

На этой неделе благоприятно посещать культурные мероприятия, не отказывайтесь от приглашения посетить кино, театр, концерт, выставку или музей. ​Также это удачное время для любых совместных поездок с детьми. Удача на вашей стороне, поэтому звезды рекомендуют воспользоваться этим периодом по максимуму.

Рак

У Раков в фокусе внимания на этой неделе будут семья и домашние дела. Вас потянет к семейному очагу, но и там вы не сможете обрести долгожданный покой. Много энергии придется потратить на решение мелких бытовых вопросов.

Может неожиданно заискрить электропроводка или начать течь кран. Звезды вам напоминают, что все проблемы имеют временный характер, и просто переключают ваше внимание на бытовые дела. Возможно вам придется уделить больше внимания вашим родителям, старшим родственникам. На эту неделю крайне неблагоприятно назначать любые сделки с недвижимостью, переезжать или начинать делать ремонт.

Лев

Львов ждет плодотворная и очень насыщенная на события неделя. Вас захватит круговорот встреч, общения, поездок, вы будете в постоянном движении. Но не переживайте, вашей энергии хватит на решение всех задач наступающей недели. Усиливается ваша социальная активность, вам легко могут предложить возглавить какую-то общественную организацию или движение. ​

У кого-то может увеличится тяга к знаниям, вам захочется записаться на обучающие курсы, зайти в книжный магазин и прикупить для самопознания что-нибудь совершенно новое. Также на этой неделе удачны кратковременные поездки, командировки и оформление документов.

Дева

У Дев на наступающей неделе на передний план выйдут вопросы материального характера.

Вы серьезно задумаетесь о поиске новых средств заработка или смене работы, которая позволит вам увеличить свои доходы. Более того, вероятность финансового успеха сейчас наиболее высока. А кому-то может крупно повезти в лотерее (не забудьте попытать счастья и купить в это время лотерейный билетик).

И в принципе текущий период удачен для крупных покупок и денежных вложений, которые вы планировали уже давно. Именно сейчас все может сложится и вы сможете осуществить свою мечту. Но звезды напоминают вам о том, что счастье не только в деньгах, поэтому для соблюдения баланса не забывайте и о духовной пище.

Весы

Весы в первой половине недели будут овеяны романтическими грезами и иллюзиями. Окружающий мир будет казаться вам прекрасным и удивительным. Благодаря такому настрою ваши отношения с любимыми достигнут стадии наибольшего сближения. Романтический настрой благоприятно отразится особенно на Весах любых творческих профессий. Ваша креативность и талант будут отмечены окружающими.

К концу недели страсти только накалятся! И наступит время для настоящих чувств и их перехода на другой уровень. Но, больше это коснется сложившихся пар, в которых давно уже стоит вопрос о походе в Загс или совместном проживании. Для одиноких Весов хорошее время для начала нового романа. На выходных велика вероятность встретить человека, который может изменить ваши взгляды на жизнь.

Скорпион

В первой половине недели Скорпионы предпочтут ненадолго уйти в себя, чтобы провести работу над ошибками. И тут самоанализ вам в помощь. В этом нет ничего плохого, ведь сейчас самое лучшее время для работы со своим подсознанием, оно может раскрыть вам тайны, подсказать пути решения многих задач. В этот период благоприятно изучать психологическую и астрологическую литературу, а также это хорошее время для работы в уединении.

На первую половину недели можно назначать профилактическое лечение или плановую операцию. Зато начиная со среды вас ждет жаркое время! Вам надоест сидеть взаперти, и вы почувствуете потребность в романтических чувствах и переживаниях. Выходные как раз очень подходят для свиданий, новых знакомств, начала серьёзных отношений.

Стрелец

Стрельцам эта неделя принесет новые идеи. Вы будете строить далеко идущие и перспективные планы.

А в реализации этих грандиозных проектов вам помогут ваши друзья и единомышленники.

Наступает хорошее время для привлечения спонсоров и покровителей, в том числе из высших эшелонов власти. Так что дерзайте и не упустите свой шанс! В этот период вы легко берете в свои руки бразды правления, проявляете свои лидерские качества, особенно в сфере общественной работы и политики.

Это время удачно для исследовательской и изобретательской деятельности, для работников науки и творческих личностей. Также на этой неделе вы сможете завести нужные связи, полезные знакомства и обрести верных друзей. Вполне вероятно получение заслуженной награды за свои труды.

Козерог

Козерогам первая половина недели сулит достойное вознаграждение за ваш труд в предыдущих периодах. Наконец вас заметят и оценят по заслугам! Звезды рекомендуют в это время не бояться и обращаться к начальству за повышением заработной платы или получением новой должности. Вашим честолюбивым планам суждено сбыться именно в это время. Первая половина недели благоприятна и для общения с родителями или старшими родственниками. Постарайтесь все важные переговоры, визиты, сделки не откладывать на вторую половину недели. К выходным ситуация уже не будет такой благоприятной. Могут возникать какие-то препятствия, тормозиться решение вопросов. Также звезды рекомендуют в это время не забывать о своем здоровье, не перенапрягаться и быть очень осторожными за рулем.

Водолеи

В первой половине недели Водолеи озадачатся глобальными вопросами, вас захватят мысли о смысле жизни, о своем предназначении, о своем месте в этой вселенной. Водолеи на время забудут про земное и станут этакими мыслителями и философами. Вам будут попадаться книги духовного содержания, интересные люди, профессионалы своего дела, которые могут вдохновить вас на подвиги.

В это время вероятно завязывание новых, в том числе, международных связей на почве научных и других интересов.

Это хорошее время для решения юридических вопросов, а также для посещения культурных мероприятий.

К концу недели на вас может навалиться усталость, постарайтесь поберечь силы, хорошо отдохнуть и не назначать на это время важные переговоры, контакты, сделки.

Рыбы

Первая половина недели у Рыб будет не самой легкой. Причиной этому может стать необходимость отстаивания своих интересов или преодоление препятствий, связанных с текущими задачами.

В то же время вы можете быть втянуты в финансовые проблемы, в том числе и чужие. Тут вам надо проявить бдительность, чтобы избежать крупных расходов, поэтому постарайтесь отложить заключение важных сделок на более поздний период.

Но, при этом у вас активизируется интерес ко всему тайному, потустороннему, эзотерическим знаниям, плюс вам захочется заглянуть в будущее, и многие решат обратиться к астрологу или экстрасенсу. К концу недели Рыбы погрузятся в романтические мечтания, вам захочется уединиться с любимым человеком, и звезды тут с вами заодно. На выходные смело назначайте свидания, походы в кино, рестораны или посетите театр.

