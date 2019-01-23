Идеальные даты для брака в 2019 году

Если верить астрологии, "идеальную" дату можно подобрать абсолютно любому своему действию. И все важные решения лучше принимать, согласовывая их. Заключение брака, конечно же, одно из главных событий в жизни каждого человека, ведь каждый хочет женится один раз и на всю жизнь.

Как выбрать счастливую дату свадьбы в 2019 году "Дни.ру" рассказала астролог Вера Хубелашвили.

Наступивший год Кабана очень благоприятный для заключения браков. Добродушный Хозяин 2019 года охотно берет под надзор отношения молодоженов и всячески содействует их счастью. Союзы, которые приведут к свадьбе в 2019 году, будут прочными, невзирая на любые непредвиденные обстоятельства и ситуации.

"Почему же так важно выбрать правильный "год" и правильную "дату" для заключения брака? Брак, заключенный в удачный день, притянет в семью достаток, обеспечит уют в доме, поспособствует страсти и крепости чувств. Такой брак никто не разрушит, – утверждает Хубелашвили. – Помимо выбора правильной даты для предстоящего бракосочетания также стоит постараться правильно организовать и праздничный стол. В первую очередь вы должны думать не о своих предпочтениях и о предпочтениях гостей, а о том, что придется по вкусу Кабану".

Январь подходит к концу, и нежелательными датам для бракосочетания в этом месяце астролог назвала 22 и 23 числа. Если решили играть свадьбу в феврале, то идеальный вариант – 8, 10, 17 числа. Воздержаться от заключения брака стоит 2 февраля.

Самые лучшие даты для регистрации отношений в марте – 8, 10 и 15. А вот 2 марта лучше найти себе другое занятие.

В апреле благоприятных дат для свадьбы меньше, всего две: 7 и 19 число. Избегать бракосочетания нужно 4, 24 25 апреля.

Поверье не рекомендует жениться и выходить замуж в мае, а именно 10, 17 и 19 числа – вполне благоприятные даты. Неблагоприятных дат для свадьбы больше: 22, 23, 29 и 30 мая.

В июне молодоженам желательно постараться назначить свадьбу на 5, 16 или 17 числа. Избегать стоит заключения брачного союза 18, 19 и 26 июня.

Июль – один из самых благоприятных месяцев для брака. Удачные дни: 8, 12, 14 числа. Нежелательно выходить замуж лишь в один день – 27 июля.

5, 6 и 9 августа — самые подходящие дни для регистрации отношений в последний месяц лета, а вот 20 и 24 августа лучше подобных празднеств не устраивать.

1 и 6 сентября очень хороши для брака. Если на них не успеете, можно отложить свадьбу 13 сентября, а вот от регистрации 17, 25 и 28 сентября стоит отказаться.

В середине осени будут две отличные даты для регистрации отношений: 4 и 11 октября. Осторожность стоит проявить 17, 20 и 24 октября.

В ноябре благоприятных и неблагоприятных дат для проведения свадеб в ноябре поровну. Хорошие дни – 8 и 10 ноября, плохие – 14 и 21 ноября.

Декабрь оказался одним из наиболее благоприятных месяцев для свадьбы. Лучшие даты – 1, 2, 8, 29 и 30. Не назначайте свадьбу на 17, 19 и 26 декабря.

А что будет, если свадьба все же выпала на неудачную дату? Неужели она распадется? Конечно, нет. Переживать за это не стоит. Отношения целиком зависят от старания супругов. Благоприятные дни лишь энергетически содействуют нашему благополучию, но не являются его условием. Это общие рекомендации, но для каждой пары можно также рассчитать наилучшую дату свадьбы в году.