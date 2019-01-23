Идеальные даты для брака в 2019 году

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на 2019 год Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

"Больше молчать не могу!": заявление сестры о живой Жанне Фриске
Люди отказываются ездить по Крымскому мосту
Сделано шокирующее заявление об отношениях Порошенко и Зеленского
Создатели "Битвы экстрасенсов" пропали после скандального разоблачения
Цымбалюк-Романовская отказалась оплакивать ушедшего Джигарханяна
партнеры
Вторник 22 января
Лента новостей
23:03
Помолившаяся за мужа и любовника Собчак любуется на чужие красоты
21:52
Диспетчер приняла за шутку сообщение о захвате рейса Сургут-Москва
21:28
На месте крушения бомбардировщика под Мурманском сохраняется угроза взрыва
21:22
В Удмуртии из магазина вынесли 40 плиток шоколада
21:06
Жительнице Ижевска грозит тюрьма за сутенерство
20:59
Незавидная участь Волочковой обойдет Бузову стороной
20:49
В Петербурге предложили покрасить чаек в цвета российского флага
20:44
Изгнанный из "Уральских пельменей" Нетиевский открыл бизнес-тренинг на Сейшелах
20:41
В Нижнем Тагиле зарегистрирована вспышка свиного гриппа
20:20
Следователей заинтересовал пожар в Тюмени с тремя погибшими
20:10
Пенсионеры из Петербурга внезапно стали миллионерами
19:49
Под Омском фермер устроил расстрел лошадей
19:32
Опубликовано видео допроса угонщика рейса Сургут – Москва
19:17
Житель Нижнего Новгорода жестоко убил беременную сожительницу
18:44
"Больше не страшно": переживающая трагедию Гузеева рискнула жизнью
18:44
"Старше, чем сейчас": подруга Тимати удивила снимком 10-летней давности
18:36
Раздвоение личности: Лолите снова досталось за украинский Крым
18:35
Военный из Новочеркасска заключен под стражу за кражу денег
18:13
Житель Башкирии объявлен в розыск за похищение ребенка
18:10
Памела Андерсон шокировала признанием о порно
17:36
Ани Лорак попала под украинский каток
17:30
Калужские единороссы познакомили детей с Дедом Морозом
17:07
Избитому Богомолову врачи "собрали" лицо
17:05
"Единая Россия" выявила более 100 нарушений в торговых центрах
17:01
8 упражнений против зимней депрессии
16:40
Задолжавший Тарасов ломится к бывшей жене и дочери
16:32
"Надеюсь, не умрем": силовики взяли штурмом захваченный рейс Сургут – Москва
16:19
Собчак натравила униженного Виторгана на любовника
16:08
Красавец-сын Орбакайте оказался точной копией Галкина
16:01
Как Россия стала социальным государством
15:57
Обнаруживший труп жены Невзоров стал подозреваемым
15:35
Опубликовано видео из захваченного самолета Сургут – Москва
15:29
Неожиданный поворот в деле о вооруженном захвате рейса Сургут – Москва
15:25
"Глаза уже не открываются": врачи поставили крест на старушке-жене Солнцева
15:24
Дума дала добро прокуратуре на поиск иностранных счетов чиновников
15:24
Впервые в Москве состоится финал престижного конкурса "Улыбка Вселенная 2020"
15:23
Приставам запретят взыскивать долги из пенсий и алиментов
15:06
"Какой страшный!": Топалов возмутил "постельным" фото
14:49
"Ехала выпивать и заниматься сексом": Шурыгина внезапно вступилась за насильника
14:34
В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3
14:24
Захват самолета Сургут – Москва: угонщик заставил пойти на посадку
14:05
Самолет Сургут – Москва срочно запросил посадку после сообщений о захвате
14:03
Сергей Лавров потребовал закрыть "вечно бухой" Наргиз въезд в Россию
13:53
Шнурова обласкали за удар по Волочковой
13:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 января 2019 года
13:38
Сказочник Порошенко снова сел в лужу
13:33
Под Москвой поймали серийных угонщиков
13:24
Московский индустриальный банк спасают от банкротства
13:24
Кравец начала бракоразводный процесс из-за чужих трусов
13:14
"Ролевые игры": Валерия раскрыла подробности интимной жизни
13:11
23 месяца заключения: Роналду вынесли суровый приговор
12:52
Жителя Карелии судят за убийство сожителя его жены
12:47
Российский хоккеист устроил драку во время матча (видео)
12:41
Педагог по вокалу умерла на сцене во время концерта
12:32
Одержим злыми духами: новорожденного младенца похоронили заживо
12:26
Житель Ленинградской области похитил и избивал бывшую возлюбленную
12:21
Под Петербургом ювелирный салон ограбили на десять миллионов
12:18
Бледанс покрылась страшными пятнами после вывоза сына с синдромом Дауна в детдом
12:18
Устроивший кровавую драку Виторган вышел на связь
12:11
Басков сделал громкое заявление о свадьбе
12:01
Выживших не осталось: трагическая развязка смертельного пожара у Крымского моста
11:43
Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
11:25
На свалке в Магнитогорске нашли две мины
11:23
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
11:18
Объявили о расставании Бондарчука с возлюбленной
11:07
"Будет несложно": Зеленский приготовил уничтожение Порошенко
10:56
Ведущего высмеяли за произношение (видео)
10:42
"Дряхлые старушки": Пугачева удивила неудачным фото с Аллегровой
10:23
Горящее здание Арбитражного суда в Петербурге сняли на видео
10:17
"Аж тошно": фотография голого Лазарева с ребенком вызвала вопросы
10:10
Покинувшего Украину Порошенко жестко унизили на Западе
10:03
Кончаловский откровенно о тайном венчании с Высоцкой
09:56
Сестра умершей звезды "Дома-2" сообщила о страшном диагнозе
09:49
В банке в Новосибирске прогремел взрыв
09:24
Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова
09:18
Затравленная Маркл скрывается от людей
09:16
"Вы должны увидеть их": модель Самойлова удивила поклонников
09:01
На Урале вышла на связь пропавшая туристка
08:57
Волочкова сбросила покрывало после обвинений в издевательстве
08:38
Тактичный Путин взбудоражил Украину
08:32
Из общежития в Москве из-за пожара эвакуировали сотни человек
08:13
Знаменитый актер умер в пригороде Парижа
08:07
Последние подробности о смертельном взрыве у Крымского моста
07:57
Во Франции умер потомок последнего короля
02:17
Вскружила головы: из-за возвращающейся на сцену Пугачевой устроили жестокую грызню
01:29
"Больная страна": Украине поставили неутешительный диагноз из-за волны русофобии
00:37
Волочкова в день рождения утонула в алкоголе и цветах
00:14
Отправляющему украинцев на верную смерть Порошенко объявили бойкот
23:11
Бросившему вызов шоу "Давай поженимся" Киркорову вынесли предупреждение
22:09
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
21:58
Жизнь Чеховой перевернулась после новости об убившем Фриске раке мозга
21:56
Почему Путин не отдаст Курилы Японии
21:56
Новые данные о смертоносном взрыве у Крымского моста
21:54
"Депрессивные психопатки": почему Питт закрутил с Джоли и Терон
21:37
Копающихся в грязном белье Малахова и Борисова готовят к изгнанию
21:16
Куценко рассказал о грязных изменах Порошиной
20:48
"Не мог оторваться": замужняя Казанова свела с ума серьезного политика
20:46
Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
20:44
Володин предложил настроить баланс власти в Конституции
20:43
В Ижевске бомж до смерти избил знакомого
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина убила враньем о нашумевшем изнасиловании
Весь в крови: разъяренный Виторган разбил лицо Богомолову
Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова
Устроивший кровавую драку Виторган вышел на связь
"У нее накладное пузо": беременную Маркл заподозрили в грандиозном обмане
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Гороскоп

Идеальные даты для брака в 2019 году

Фото: pixabay.com
Если верить астрологии, "идеальную" дату можно подобрать абсолютно любому своему действию. И все важные решения лучше принимать, согласовывая их. Заключение брака, конечно же, одно из главных событий в жизни каждого человека, ведь каждый хочет женится один раз и на всю жизнь. 
прочитано 142 раза

Как выбрать счастливую дату свадьбы в 2019 году "Дни.ру" рассказала астролог Вера Хубелашвили.

ПО ТЕМЕ

Верность мужчин по знакам зодиака

Гороскоп сексуальной совместимости

Гороскоп самых пьющих знаков зодиака

Наступивший год Кабана очень благоприятный для заключения браков. Добродушный Хозяин 2019 года охотно берет под надзор отношения молодоженов и всячески содействует их счастью. Союзы, которые приведут к свадьбе в 2019 году, будут прочными, невзирая на любые непредвиденные обстоятельства и ситуации.

"Почему же так важно выбрать правильный "год" и правильную "дату" для заключения брака? Брак, заключенный в удачный день, притянет в семью достаток, обеспечит уют в доме, поспособствует страсти и крепости чувств. Такой брак никто не разрушит, – утверждает Хубелашвили. – Помимо выбора правильной даты для предстоящего бракосочетания также стоит постараться правильно организовать и праздничный стол. В первую очередь вы должны думать не о своих предпочтениях и о предпочтениях гостей, а о том, что придется по вкусу Кабану".

Январь подходит к концу, и нежелательными датам для бракосочетания в этом месяце астролог назвала 22 и 23 числа. Если решили играть свадьбу в феврале, то идеальный вариант – 8, 10, 17 числа. Воздержаться от заключения брака стоит 2 февраля.

Самые лучшие даты для регистрации отношений в марте – 8, 10 и 15. А вот 2 марта лучше найти себе другое занятие.

В апреле благоприятных дат для свадьбы меньше, всего две: 7 и 19 число. Избегать бракосочетания нужно 4, 24 25 апреля.

Фото: www.globallookpress.com

Поверье не рекомендует жениться и выходить замуж в мае, а именно 10, 17 и 19 числа – вполне благоприятные даты.  Неблагоприятных дат для свадьбы больше: 22, 23, 29 и 30 мая.

В июне молодоженам желательно постараться назначить свадьбу на 5, 16 или 17 числа. Избегать стоит заключения брачного союза 18, 19 и 26 июня.

Июль – один из самых благоприятных месяцев для брака. Удачные дни: 8, 12, 14 числа. Нежелательно выходить замуж лишь в один день – 27 июля.

5, 6 и 9 августа — самые подходящие дни для регистрации отношений в последний месяц лета, а вот 20 и 24 августа лучше подобных празднеств не устраивать.

1 и 6 сентября очень хороши для брака. Если на них не успеете, можно отложить свадьбу 13 сентября, а вот от регистрации 17, 25 и 28 сентября стоит отказаться.

В  середине осени будут две отличные даты для регистрации отношений: 4 и 11 октября. Осторожность стоит проявить 17, 20 и 24 октября.

Фото: pixabay.com

В ноябре благоприятных и неблагоприятных дат для проведения свадеб в ноябре поровну. Хорошие дни – 8 и 10 ноября, плохие – 14 и 21 ноября.

Декабрь оказался одним из наиболее благоприятных месяцев для свадьбы. Лучшие даты – 1, 2, 8, 29 и 30. Не назначайте свадьбу на 17, 19 и 26 декабря.

А что будет, если свадьба все же выпала на неудачную дату? Неужели она распадется? Конечно, нет. Переживать за это не стоит. Отношения целиком зависят от старания супругов. Благоприятные дни лишь энергетически содействуют нашему благополучию, но не являются его условием. Это общие рекомендации, но для каждой пары можно также рассчитать наилучшую дату свадьбы в году. 

23 января 2019, 00:10

комментарии

Политика

Сказочник Порошенко снова сел в лужу
"Будет несложно": Зеленский приготовил уничтожение Порошенко
Тактичный Путин взбудоражил Украину
Покинувшего Украину Порошенко жестко унизили на Западе

Шоу-бизнес

Избитому Богомолову врачи "собрали" лицо
Задолжавший Тарасов ломится к бывшей жене и дочери
Собчак натравила униженного Виторгана на любовника
Красавец-сын Орбакайте оказался точной копией Галкина

Проишествия

Захват самолета Сургут – Москва: угонщик заставил пойти на посадку
Есть погибшие: рядом с Крымским мостом прогремел взрыв
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Шоу-бизнес

Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор

В Сети бурно обсуждают встречу футболиста с детьми от телеведущей
Шоу-бизнес

Появилось видео кровавой драки Виторгана и Богомолова

Видно, как к кафе приехала скорая помощь
Шоу-бизнес

Незавидная участь Волочковой обойдет Бузову стороной

Звезды будут милостивы только к одной из них
Шоу-бизнес

Изгнанный из "Уральских пельменей" Нетиевский открыл бизнес-тренинг на Сейшелах

Бывший "пельмень" проведет семинары на шикарных яхтах

Гороскоп

Идеальные даты для брака в 2019 году
Елена Майорова покончила с собой из-за любви
Анфиса Чехова перестала бороться с болезнью
Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года

Фоторепортажи

Популярная фитнес-модель поразила эффектной фигурой
"7 пальцев": дочь Юдашкина удивила народ
Сексуальная летчица похвасталась аппетитными формами
Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру

Спорт

Российский хоккеист устроил драку во время матча (видео)
"Стадо баранов": бессовестный дебошир Кокорин плюнул в россиян
Туктамышева показала фото с возлюбленным
Шарапова пришла в ярость из-за вопроса о мельдонии (видео)

Регионы

Выживших не осталось: трагическая развязка смертельного пожара у Крымского моста
Пьяный полицейский насмерть сбил пенсионерку (видео)
"Надо разбирать": ученый РАН шокировал откровением про Крымский мост
Известная на весь мир блогер из России умерла от рака
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru