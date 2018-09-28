Как провести выходные, 28-29 сентября: совет синхролога

Совет специалиста достаточно прост. "Поддержкой и мотивацией послужит знание: когда вы распрощаетесь с какой-то проблемой или отпустите напряженную ситуацию, у вас буквально спадет гора с плеч, и вы получите массу энергии, которую можете направить в нужное русло или просто насладиться образовавшейся легкостью. Во многих случаях для успешного разрешения дела надо будет перестать напрягаться, и тогда ситуация покажется намного проще. От кого-то может потребоваться принять непростое решение. Когда человек его примет, ему в буквальном смысле станет легче жить", – рассказала синхролог Dni.Ru.

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Совет по поводу того, как провести выходные, будет актуален в семейных делах, а также в вопросах, касающихся воспитания детей. Кроме того, в фокусе может оказаться нечто, затрагивающее вопросы недвижимости.

При этом вполне возможно, что задача, требующая решения, будет лежать в совершенно другой сфере. Но после ее разрешения энергия может быть с успехом направлена в какую-то из перечисленных сфер, а значит и пренебрегать советом синхролога не стоит.

Важно заранее определиться и с тем, как провести выходные с точки зрения развлечений. Об этом и не только – в афиши главных событий Москвы.