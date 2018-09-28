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Lifestyle

Главные события Москвы с 28 сентября по 4 октября 2018 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Novikov
Осень – начало сезона различных общественных мероприятий. О том, куда пойти и чего интересного увидеть в ближайшие семь дней – в традиционном обзоре Dni.Ru. 
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28 сентября, пятница

В арт-центре "Ветошный" начнет свою работу выставка ксилографий Сальвадора Дали по мотивам "Божественной комедии" Данте Алигьери. Гости смогут увидеть сотню ксилографий Сальвадора Дали, созданных специально для юбилейного издания "Божественной комедии" 1965 года, приуроченного к 700-летию автора. Это была очень сложная и кропотливая работа: сначала художник нарисовал акварели, по одному рисунку на каждую тысячу строк поэмы, на основании которых были созданы ксилографии. И вот ценители искусства смогут увидеть их лично.

В зале игровой "ЦСКА" стартует 5-й юбилейный международный турнир по бальным танцам "Осенняя Москва". Мероприятие соберет рекордное число международных пар и международных судей. Каждый год выступления танцоров проходит под живое сопровождение лучших танцевальных оркестров мира. В этом году приедет "The Empress Orchestra" под управлением Эшли Фрохлик.  Вечернее отделение украсят многократные Чемпионы Мира по Латиноамериканскому шоу Арсен Агамалян и Оксана Васильева. Они покажут танцевальные номера, с которыми стали чемпионами, и премьеру своего нового шоу.

Фото: GLOBAL LOOK press/Bernhard, A.

На площадках по всему городу начнется гастрономический фестиваль "Золотая осень". В столицу приедут фермеры со всей страны, которые привезут самые качественные и свежие продукты: овощи, фрукты, молочные продукты (в том числе сыры), а также мясные деликатесы и рыбу. Московские рестораторы в свою очередь предложат посетителям особое меню. Фестиваль будет проходить на площадках “Золотой Осени” на площади Революции, Манежной и Тверской площадях, улицах Новый Арбат, Городецкая и Профсоюзная, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на площади Юности в Зеленограде. На улице Кузнецкий мост развернется тематическая "Сырная ярмарка", а на переходе от Манежной площади к площади Революции будет работать "Рыбная ярмарка".

29 сентября, суббота

В культурном центре "Москвич" впервые пройдет "Папин день". На этом мероприятии папы с детьми смогут интересно провести время, узнать что-то новое и вместе создать подарок маме. Гостей ждет лекция "Реставрация и тюнинг машин, и что это дает?", мастер-класс "Мастер-шеф 0+" от известного шеф-повара Сергея Леонова, показательное выступление художника-граффитчика Кирилла Joke и другие активности. Вход, все мастер-классы, лекции и развлечения – бесплатно.

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins

Xiaomi и фонд "Линия жизни" проведут благотворительный трехкилометровый забег "Mi Pop Run", который нацелен на поддержку детей больных костной саркомой. Каждый шаг участника увеличивает взнос на благотворительность от Xiaomi. Поэтому, чем больше участников и их шагов, тем больше средств компания перечислит. На старте участники получат новые фитнес-браслеты, которые потом смогут оставить себе на память. С помощью браслетов организаторы смогут посчитать все шаги, сделанные во время забега.

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT выступит необычный независимый питерский проект "СБПЧ" (Самое Большое Простое Число) – пестрая смесь электронной музыки, необычных, но глубоких текстов и ноток театральности. Не так давно у коллектива вышел новый альбом "Мы не спали, мы снились".

Вадим Самойлов. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

На "РЖД Арене" пройдет Фестиваль музыки и футбола. В рамках мероприятия выступит Вадим Самойлов (экс-"Агата Кристи"). Музыкант исполнит хиты легендарной группы и свои сольные сочинения. Также будет организована зона стритфуда, площадки со спортивными сооружениями и интерактивными развлечениями.

30 сентября, воскресенье

Four Seasons Hotel Moscow открывает новый сезон воскресных бранчей, которые будут проходить каждое воскресенье с 12:00 до 17:00 в ресторане Quadrum на втором этаже отеля. Руководить процессом будет шеф-повар ресторана Элиас Каскили. Маэстро представит богатый буфет из мясных продуктов и сыров, в том числе разных видов моцареллы собственного приготовления, свежих салатов и овощей, устриц, рыбы, суши и сашими, а также горячих блюд итальянской кухни. А уже с октября посетителей будет ждать обновленное меню с воскресными тематическими дегустациями  национальных кухонь Кавказа, Индии, Ливана и Таиланда.

Ани Лорак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

В Крокус Сити Холле пройдет 6-я Реальная Премия MusicBox 2018, на которой соберутся самые значимые звезды российского шоу-бизнеса. В этом году слоган мероприятия -  #НАВОЛНЕМУЗЫКИ. Публику ждет увлекательное путешествие по миру музыкальной культуры других стран, которое станет реальным благодаря насыщенному визуальному сопровождению. Зрители окунутся в атмосферу самых удивительных уголков нашей планеты. На сцену выйдут: Ани Лорак, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Ночные Снайперы, Дима Билан, LOBODA, Стас Костюшкин, Слава, Лолита, Градусы, Ёлка, Жасмин, Полина Гагарина и многие другие.

Детский музыкальный театр им. Наталии Сац покажет оперу "Дюймовочка". Постановка перенесет маленьких зрителей в волшебный мир, где живет сказочник Оле Лукойе. Он взмахнет своей волшебной палочкой, и из чудесного цветка появится крохотная девочка – Дюймовочка, которой предстоит пережить множество приключений. Ее похитят противные Жабы, прогонят надменные Майские Жуки, затем она окажется в услужении у Мыши и едва избежит замужества со скупым Кротом. Но весной Ласточка, спасенная Дюймовочкой в зимнюю стужу, принесет ее в волшебную страну, где она встретит своего Принца.

Фото: teatr-sats.ru/Е.Лапина

1 октября, понедельник

В Государственном Кремлевском Дворце пройдет праздничный концерт-сюрприз известного пианиста-виртуоза, народного артиста России Дениса Мацуева. Публику ждет искусное владение роялем, джазовые импровизации, необычные сочетания ритмов и гармоний, неожиданные дуэты и трио. Концерт посвящен Международному дню музыки и призван подарить гостям гениальную музыку в исполнении блестящих музыкантов.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "На дне" по одноименному произведению Максима Горького. Герои спектакля давно забыли, что такое быть человеком. В ночлежке каждый из них хочет, чтобы его оставили в покое. Но даже в таком беспросветном пространстве возможна любовь – болезненная, страшная. Даже тут есть место ощущению свободы и желанию "быть человеком". Осталось ли что-то человеческое в этих изломанных людях, способны ли они к возрождению, на эти и многие другие вопросы зрители спектакля смогут найти ответы.

Фото: GLOBAL LOOK press/Zhang Liyun

В клубе Adrenaline Stadium выступит Джку Уайт (Jack White), бывший лидер известной группы The White Stripes. Легенда альтернативной сцены и обладатель многочисленных музыкальных наград посетит Москву в рамках первого за четыре года мирового турне в поддержку нового альбома "Boarding House Reach". Уайт записал пластинку очень разных песен, где каждый меломан найдет для себя что-то по вкусу. Бескомпромиссная гитара сочетается с акустическими и электронными вкраплениями, сдобренными женским бэк-вокалом, фортепьяно, струнными и другими инструментами. Интересный момент, что любая видео– и аудиозапись на концерте будет запрещена. Все мобильные устройства на входе будут упаковываться в специальные чехлы, снять которые можно будет на выходе или в специально оборудованных зонах. "Мы надеемся, что вы получите удовольствие и по-настоящему почувствуете музыку, ненадолго оторвавшись от своих гаджетов", – говорится в официальном пресс-релизе.

2 октября, вторник

В "Союзе Композиторов" выступит джаз-фанк группа Snake Steak, исполняющая яркую и позитивную музыку на стыке жанров disco, modern jazz, funk, rock и hip-hop. В коллективе играют отечественные музыканты высочайшего класса, лауреаты престижных джазовых конкурсов и обладатели всевозможных премий. Они объединили свои самые интересные творческие идеи и создали невероятную музыку.

Кадр youtube.com

3 октября, среда

"Школа современной пьесы" проведет вечер "Андрей, Зоя и Никита Сергеевич" в честь Андрея Вознесенского. Артисты труппы театра и гости, известные артисты, режиссеры, писатели и поэты, прочтут стихи, написанные Вознесенским и посвященные ему, поделятся своими воспоминаниями о великом поэте современности.

4 октября, четверг

В Центральном Доме Актера покажут спектакль "Идеальный фасон". Это современная трагикомедия о любви, ревности и других актуальных вопросах. За несколько часов до Нового Года в мастерской портного появляется господин, требующий срочно зашить порвавшиеся брюки. И зрители вдруг становятся свидетелями любовного треугольника. Причем даму, возлюбленную обоих – зритель не видит и не увидит, но будет знать о ней все по рассказам соперников: по-детски трогательного, впечатлительного, робкого господина зрелого возраста в исполнении Евгения Воскресенского и экспрессивного, напористого молодого бизнесмена в исполнении Павла Майкова.

28 сентября 2018, 09:46

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