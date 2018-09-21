Совет на выходные 22-23 сентября 2018 года
Несмотря на кажущуюся простоту совета, об этом действительно важно будет помнить, - предупреждает синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Ближайшие дни категорически не подходят для такого рода мероприятий, так как подобные действия с очень большой долей вероятности обернутся для вас боком. Самое невинное, что может произойти – это ваша фотография на какой-то документ, сделанная в выходные, просто не подойдет, и вам придется переделывать ее еще раз. Или же документы, которые вы кому-то повезете, могут потеряться, а договоренность ляжет на вас тяжким грузом".
С другой стороны, если вам нужно расторгнуть какой-то договор в ближайшие выходные, то это время как нельзя лучше подходит для этого.
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