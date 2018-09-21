Совет на выходные 22-23 сентября 2018 года

В выходные очень желательно не иметь дело ни с какими официальными документами, не закреплять на бумаге никаких договоренностей и вообще по возможности не делать ничего, что так или иначе с документами связано. Более того, не желательно давать какие-то значимые обещания, даже если они не включают заверение на бумаге.



прочитано 412 раз