Совет на выходные, 25-26 августа

В эти выходные очень нежелательно ввязываться в любого рода жизненные соревнования и дискуссии на тему "что у кого лучше" или "как за кем угнаться". Особенно избегайте использовать против других людей какие-то нечестные методы, даже вполне невинные.

"Простой пример: попытка обойти очередь в конечном итоге может обернуться для вас гораздо большими потерями времени, чем если бы вы в ней постояли, – поясняет синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Кроме того, если вы участвуете в чем-то, что так или иначе можно назвать соревнованием, постарайтесь быть несколько более внимательным к другим людям, не быть слишком доверчивыми и подключить интуицию. Тогда есть шанс вовремя заметить подставленную подножку и не угодить в "заботливо" устроенную кем-то другим западню. Безусловно, это не означает, что нужно подозревать всех и каждого. Однако повышенная бдительность в эти дни лишней не будет".

Также стоит быть внимательнее в бытовых, жизненных ситуациях. Споры и попытки рассудить, чья точка зрения правильнее, приведут к очень плохим результатам. Особенно если при этом вы решите морально задавить другого человека с использованием "запрещенных" приемов. "Это тот самый случай, когда условно "выиграв" в небольшом споре, можно получить последствия, которые потом придется долго разгребать и сильно жалеть о том, что вы сделали", – предупредила эксперт.