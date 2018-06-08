Совет на выходные, 9-10 июня 2018 года

В ближайшие субботу и воскресенье необходимо попробовать обуздать свои страхи и опасения, которые могут вылезти наружу по каким-либо вопросам. И самым важным будет не идти у них на поводу.

"Не забивайте голову всевозможными опасениями: "что, если у меня не получится" и "что, если что-то пойдет не так". И главное, не принимайте решения, основываясь на них. В целом есть хороший шанс осознать, что наши страхи или опасения не являются объективным отражением окружающей действительности. Потенциально это и позволит преодолеть неуверенность в себе. Особенно важно будет помнить об этом в контексте взаимоотношений с партнером и в каких-то других партнерских отношениях", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Если вас тянет отказаться от чего-то или вы никак не можете на что-то решиться, задайте себе вопрос: а хотел ли бы я это сделать, если бы не боялся. Если ответ "да", то вспомните, что самый простой способ борьбы со страхами – взглянуть им прямо в глаза. А после – оценить результат. Разумеется, речь не идет о прогулке по карнизам или пробежках по ночным подворотням.