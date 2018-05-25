Совет на выходные, 26-27 мая 2017 года
"Обратите внимание на простые вещи, которые обычно скрыты от нашего замыленного взгляда. Утренняя чашка кофе, который вы с наслаждением пьете, наблюдая, как солнечные блики по-хозяйски располагаются на кухонном столе; загородная тишина или шум мегаполиса, когда вечером выходите на балкон; запах цветов сирени, разносящийся по округе; удовольствие погладить кота и другие маленькие радости, которые позволяют нам чувствовать себя живыми", – советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.
Отличная идея – заняться делом, предполагающим полное погружение в процесс. В ближайшие дни старайтесь причастным к тому, что по-настоящему нравится.
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