Совет на выходные, 26-27 мая 2017 года

В эти выходные наслаждайтесь жизнью в моменте – такой, какая она есть. Не стоит строить планы, витать в облаках или мечтать о том, что когда-нибудь будет хорошо. Найдите хорошее прямо здесь и сейчас.

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