Гороскоп здоровья на апрель 2018 года

ОВЕН

В течение всего месяца сохраняется риск заработать заболевания дыхательных путей, помните, что погода сейчас непостоянна, проверяйте прогноз синоптиков перед выходом из дома и одевайтесь соответственно, чтобы не простудиться.



ТЕЛЕЦ

Типичным представителям знака в апреле ничего серьезного не угрожает. Только не сидите на холодном, чтобы избежать проблем с почками и мочеполовой системой. В остальном месяц гармоничный для вас, можно даже обновить гардероб или сменить имидж.



БЛИЗНЕЦЫ

В апреле типичным Близнецам следует быть внимательнее с острыми и опасными инструментами, лучше избегать любого экстрима, да и дорогу переходить максимально осторожно – сейчас повышается опасность получить травму. Бояться не нужно, просто будьте осмотрительнее.



РАК

Если вы внимательно следили за здоровьем в прошлом месяце и ничем не заболели, то в апреле вам не придется уделять слишком много внимания этой теме. Старайтесь побольше отдыхать и хорошо высыпаться, чтобы избежать переутомления.



ЛЕВ

Апрель опасен для типичных Львов воспалительными процессами в организме, повышением температуры и головными болями, поэтому старайтесь не перенапрягаться и носить одежду и обувь, соответствующие погоде. Повышайте иммунитет, чтобы не заболеть.



ДЕВА

В течение апреля сохраняется опасность попасть в ДТП, поэтому будьте внимательны на транспорте, особенно своем, и просто при переходе через улицу по светофору. Также пока лучше отказаться от любого экстрима – на всякий случай.



ВЕСЫ

Вопрос здоровья в этом месяце вряд ли будет беспокоить типичных представителей знака Весы. Однако возможно проявление скрытых ранее болезней, поэтому, если вдруг вы плохо себя почувствуете, не откладывайте визит к специалисту – лучше начать лечение сразу.



СКОРПИОН

Представителям знака Скорпион придется уделить особое внимание своему здоровью в апреле. Возможны заболевания дыхательных путей, так что одевайтесь строго по погоде, чтобы этого избежать и принимайте витамины для укрепления организма.



СТРЕЛЕЦ

В принципе, апрель – благоприятный месяц в плане здоровья для типичных Стрельцов. Сейчас вы полны энергии, которая позволяет вам работать во всю силу, но все же не забывайте иногда отдыхать. В организме сейчас наиболее уязвимы почки, так что не сидите на холодном.



КОЗЕРОГ

Сейчас типичные Козероги полны сил и энергии, но именно из-за этой энергии у вас и могут возникнуть проблемы. Постарайтесь не перенапрягаться и вовремя делать перерывы на отдых. В самом конце месяца, после 20-х чисел, возможны проблемы с почками и мочеполовой системой.



ВОДОЛЕЙ

У Водолеев существует опасность получить травму, из-за которой придется провести время в больнице или дома, восстанавливаясь. Поэтому избегайте пока любого экстрима, будьте внимательны при работе с опасными инструментами и за рулем автомобиля – простая осторожность никому еще не помешала.



РЫБЫ

Для Рыб самая уязвимая часть организма в апреле – легкие и бронхи, поэтому болям в этой области уделите особо пристальное внимание. Не занимайтесь самолечением, если почувствуете какое-то недомогание, лучше сразу обратитесь к врачу.

