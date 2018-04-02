Гороскоп здоровья на апрель 2018 года
ОВЕН
В течение всего месяца сохраняется риск заработать
заболевания дыхательных путей, помните, что погода сейчас непостоянна,
проверяйте прогноз синоптиков перед выходом из дома и одевайтесь соответственно,
чтобы не простудиться.
ТЕЛЕЦ
Типичным представителям знака в апреле ничего серьезного
не угрожает. Только не сидите на холодном, чтобы избежать проблем с почками и
мочеполовой системой. В остальном месяц гармоничный для вас, можно даже
обновить гардероб или сменить имидж.
БЛИЗНЕЦЫ
В апреле типичным Близнецам следует быть внимательнее с
острыми и опасными инструментами, лучше избегать любого экстрима, да и дорогу
переходить максимально осторожно – сейчас повышается опасность получить травму.
Бояться не нужно, просто будьте осмотрительнее.
РАК
Если вы внимательно следили за здоровьем в прошлом месяце
и ничем не заболели, то в апреле вам не придется уделять слишком много внимания
этой теме. Старайтесь побольше отдыхать и хорошо высыпаться, чтобы избежать
переутомления.
ЛЕВ
Апрель опасен для типичных Львов воспалительными
процессами в организме, повышением температуры и головными болями, поэтому
старайтесь не перенапрягаться и носить одежду и обувь, соответствующие погоде. Повышайте
иммунитет, чтобы не заболеть.
ДЕВА
В течение апреля сохраняется опасность попасть в ДТП,
поэтому будьте внимательны на транспорте, особенно своем, и просто при переходе
через улицу по светофору. Также пока лучше отказаться от любого экстрима – на
всякий случай.
ВЕСЫ
Вопрос здоровья в этом месяце вряд ли будет беспокоить
типичных представителей знака Весы. Однако возможно проявление скрытых ранее
болезней, поэтому, если вдруг вы плохо себя почувствуете, не откладывайте визит
к специалисту – лучше начать лечение сразу.
СКОРПИОН
Представителям знака Скорпион придется уделить особое
внимание своему здоровью в апреле. Возможны заболевания дыхательных путей, так
что одевайтесь строго по погоде, чтобы этого избежать и принимайте витамины для
укрепления организма.
СТРЕЛЕЦ
В принципе, апрель – благоприятный месяц в плане здоровья
для типичных Стрельцов. Сейчас вы полны энергии, которая позволяет вам работать
во всю силу, но все же не забывайте иногда отдыхать. В организме сейчас
наиболее уязвимы почки, так что не сидите на холодном.
КОЗЕРОГ
Сейчас типичные Козероги полны сил и энергии, но именно
из-за этой энергии у вас и могут возникнуть проблемы. Постарайтесь не
перенапрягаться и вовремя делать перерывы на отдых. В самом конце месяца, после
20-х чисел, возможны проблемы с почками и мочеполовой системой.
ВОДОЛЕЙ
У Водолеев существует опасность получить травму, из-за
которой придется провести время в больнице или дома, восстанавливаясь. Поэтому
избегайте пока любого экстрима, будьте внимательны при работе с опасными
инструментами и за рулем автомобиля – простая осторожность никому еще не
помешала.
РЫБЫ
Для Рыб самая уязвимая часть организма в апреле – легкие
и бронхи, поэтому болям в этой области уделите особо пристальное внимание. Не
занимайтесь самолечением, если почувствуете какое-то недомогание, лучше сразу
обратитесь к врачу.
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