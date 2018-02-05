Астрологический прогноз с 5 по 11 февраля 2018 года

Неделя между двумя затмениями пройдет при стареющей луне. Начинать что-либо новое в это время уже не стоит, по крайней мере, вторая половина недели для этого точно не годится. В середине недели, в среду и в четверг, смена фаз с третьей на четвертую. Это время опасно повышенными эмоциями и обострением хронических заболеваний.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

В первый же рабочий день недели вы сможете реализовать свои планы, но только в компании единомышленников – для самостоятельных действий сейчас не лучшее время. Со вторника по четверг стоит дозировано использовать свою энергию – повышается опасность получить травму. Конец недели будет гораздо лучше ее начала.

ТЕЛЕЦ

Если вы ориентированы на самостоятельные действия, эта неделя вряд ли придется вам по вкусу. С первого же дня вас могут вовлечь в скучную работу без большой материальной или моральной отдачи. Практически всю неделю надо будет заниматься делами коллектива. В выходные, по крайней мере, в субботу, избегайте любого экстрима.

БЛИЗНЕЦЫ

Первый рабочий день недели принесет вам много приятных минут – не смотрите, что понедельник день тяжелый. Уже со вторника вам придется окунуться в рутинную работу. Выходные дни проведите со своей второй половинкой – чем вы будете заниматься, решать вам самим. Но в воскресенье лучше быть дома, избегая любых неприятных контактов.

РАК

Считается, что Раки очень сильно привязаны к семье и к дому. В начале недели у вас будет возможность продемонстрировать это качество. Зато со вторника по четверг у вас будут великолепные шансы для творческого раскрытия и романтических приключений. Ближе к выходным лучше заняться своим здоровьем.

ЛЕВ

Начало этой недели будет для вас активным, но эта активность будет скорее ментальной, чем физической. Ожидаются звонки и встречи. Уже во вторник они сойдут на нет – можно будет заняться своими делами. Хорошее время начинается в пятницу – время любви и творчества. В воскресенье лучше заниматься повседневными делами.

ДЕВА

Возможно, в конце прошлой недели вы неплохо зарекомендовали себя перед начальством. Во всяком случае, уже в понедельник вы сможете получить награду за труды. Вся текущая неделя пройдет в пустых хлопотах – не стоит прислушиваться к слухам и сплетням. Субботу посвятите семье, а в воскресенье можно и повеселиться.

ВЕСЫ

На наступившей неделе вы в числе безусловных фаворитов. С первого же ее дня вы можете возглавить любой процесс и выйти в лидеры. Уже во вторник это может принести хорошие дивиденды. Конец недели пройдет активно, будет много встреч деловых и личных. Для домашнего отдыха прекрасно подойдет воскресенье.

СКОРПИОН

В начале недели складывается не очень благоприятная для вас картина, поэтому на понедельник не стоит планировать важные дела. Со вторника все меняется – вы сможете справиться с любой проблемой – как дома, так и на работе. Вся неделя пройдет для вас активно, а в воскресенье можно будет встретиться с друзьями и родственниками.

СТРЕЛЕЦ

Для вас сейчас время для накопления энергии, а не для ее растрачивания. Если вы побудете на вторых ролях, ничего страшного не случится. Второе дыхание ожидается только в пятницу: на это время, и на выходные можно будет запланировать все важные мероприятия.

КОЗЕРОГ

В первый же день наступившей рабочей недели вы можете выйти в передовики производства. Правда, вымпел победителя недолго будет красоваться на вашем рабочем месте. Со вторника по четверг вам лучше действовать со своими товарищами, а не в одиночку. Пятница и суббота больше подходят для отдыха. В воскресенье ждите прилива энергии.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям на этой неделе явно будет везти больше, чем остальным знакам зодиака. В понедельник вас ждет успех в интеллектуальной деятельности. Не исключено знакомство с людьми иной культуры. Вся середина недели благоприятна для карьеры, бизнеса и профессиональных свершений. Хорошо отдохнуть можно будет в воскресенье.

РЫБЫ

В первый день рабочей недели стоит быть осмотрительнее – существует опасность получить бытовую или производственную травму. Впрочем, ваша природная осторожность может здесь пригодиться. Вся остальная неделя останется полностью за вами. Вы преуспеете как в учебе, так и в работе. А воскресенье посвятите друзьям.