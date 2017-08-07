Астрологический прогноз с 7 по 13 августа

В первый же день наступившей недели, ближе к вечеру, произойдет явление, о котором давно предупреждали и давно пугали – лунное затмение. Видно его не будет, но последствия почувствуют многие.

Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков предупреждает, что рискованно что-то начинать вблизи этой даты. Если что-то не будет получаться 7 августа, не получится уже никогда, хотя, может быть, это и к лучшему.

ОВЕН

Нельзя сказать, что эта неделя будет для типичных Овнов очень удачной. Если в первые дни вы еще сможете добиться каких-то результатов, заручившись поддержкой своих товарищей по работе, то, начиная со среды, вам лучше отойти в тень и экономить силы. Все меняется в пятницу – ожидается прилив вдохновения. Выходные пройдут интересно.

ТЕЛЕЦ

Не обращайте внимание на затмение в самом начале недели, ведь у вас лучшие показатели на трудовые успехи. Впрочем, от решительных шагов в карьере сейчас лучше отказаться. С середины недели индивидуальные выступления уступят место командной работе. В пятницу не оставайтесь на сверхурочные. Все выходные спокойно отдыхайте.

БЛИЗНЕЦЫ

Для типичных Близнецов наступившая неделя будет вполне удачной. В ее начале вы сможете добиться определенных высот в постижении наук и самообразовании. Вся середина недели будет благоприятной для практических результатов. Выходные дни как будто созданы для того, чтобы встретиться с друзьями на любой территории.

РАК

Лунное затмение, которое произойдет в понедельник, может быть для вас опасным. Будьте осторожнее на дороге и в обращении с колюще-режущими предметами. Начиная со среды, колесо фортуны поворачивается в вашу сторону – вы можете добиться прекрасных результатов, как в учебе, так и в работе. На выходных тоже не стоит сидеть без дела.

ЛЕВ

Затмение произойдет в противоположном от вас знаке – в Водолее. А это значит, что оно может коснуться вашего окружения и отношения с ним. Постарайтесь не конфликтовать в ближайшие дни. Середина недели таит в себе скрытую угрозу – стоит соблюдать осторожность. Выходные прекрасно подойдут для эмоциональных приключений.

ДЕВА

Дева не зря считается самым трудолюбивым знаком – в начале этой недели вы убедите в этом окружающих и убедитесь сами. Одно предупреждение – следите за здоровьем. В среду и четверг стоит переключить свое внимание на коллективные проекты. В конце недели откажитесь от любого экстрима – берегите себя.

ВЕСЫ

Начало этой недели будет для вас довольно удачным, но вам следует быть помягче со своими детьми и любимыми людьми. Если в эти дни вы испортите с ними отношения, то, может быть, восстановить их будет очень сложно. Всю середину недели стоит посвятить кропотливой работе. Выходные дни проведите со своей половиной.

СКОРПИОН

В самом начале наступившей недели вряд ли стоит рассчитывать на великолепные результаты на рабочем месте – в это время лучше заниматься домашними и семейными делами. Середина недели порадует вас неплохими результатами. Впрочем, если у вас будут выходные, они тоже не пройдут зря. В конце недели не расслабляйтесь.

СТРЕЛЕЦ

Не зацикливайтесь на той информации, которая придет к вам в понедельник. Встреча или новое знакомство в начале недели может оказаться для вас судьбоносным. Середина недели будет более спокойной – можно будет переключиться на домашние дела и заботы. Зато выходные пройдут у вас на все сто – можно посвятить их праздничным мероприятиям.

КОЗЕРОГ

Лунное затмение, которое произойдет в понедельник, может отразиться на вашем финансовом благополучии. Впрочем, это не говорит о разорении – может быть, наоборот, получится получить прибыль. Середина недели пройдет активно. Спокойно отдохнуть дома или на своей даче можно будет на выходных.

ВОДОЛЕЙ

Стоит ли говорить, что затмение 7 августа коснется, прежде всего Водолеев (явление произойдет именно в этом знаке). Рекомендация простая – не предпринимайте никаких важных шагов в начале этой недели. Середина недели обещает быть для вас благоприятной в материальном плане. На выходных можно отправиться на природу в веселой компании.

РЫБЫ

Если у вас и не получится в начале недели взять отгулы или уйти на больничный, хотя бы не слишком выкладывайтесь на своем рабочем месте. Ситуация выправляется со среды – вы почувствуете прилив сил и энергии, которые не оставят вас до конца этой недели. На выходных будут благоприятны занятия спортом.