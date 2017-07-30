Особенная связь с молодым любовником изменила Апину

Известная певица Алена Апина резко изменилась. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова специально для Dni.Ru выяснила, что оказало положительное влияние на 52-летнюю исполнительницу.

"По натуре Алена Апина человек скромный и рассудительный. Однако, она постоянно чем-то выделяется из толпы – таинственный взгляд, тонкие черты лица, безупречный внешний вид. В женской компании ей зачастую бывает неимоверно скучно. Чужие женские проблемы ее интересуют крайне редко, только если речь не идет о ее лучших подругах, которых, к слову сказать, не так уж и много", – считает Кажетта.

Ясновидящая отметила, что Апина не лишена романтики. "Она ощущает дискомфорт в хаосе, неразберихе и при большом скоплении народа. Но если ей надо, она сможет разложить все по полочкам и без особых усилий навести порядок в любом месте. Тем не менее, она предпочитает спокойствие и гармонию, поэтому в последнее время на редкий гость на шумных вечеринках", – добавила она.

"В интеллектуальном плане, она способна поставить на место не только женщину, но высокообразованного мужчину, хотя ее врожденная скромность мешает ей быть главной фигурой на шахматной доске ее жизни. Алена не терпит нечестных путей достижения поставленных целей, а потому пусть и долго, но будет упорно добиваться своего", – уверена Кажетта. По мнению ясновидящей, девиз Апиной звучит так: лучше довольствоваться малым, чем выезжать за счет других.

"Последние год-полтора в ее творчестве начался новый виток. Многих удивил или даже шокировал ее клип, где певица была в откровенных нарядах, кто-то счел их неуместными для 52 летней женщины, однако сама Алена чувствовала себя отлично и на критику не обращала внимание. Более того, за этим клипом последовал другой, где она пошла еще дальше – снялась в постельной сцене с молодым человеком, который, по слухам, давно ею увлечен", – считает специалист. Кажетта добавила, что несмотря на солидную разницу в возрасте, мужчина видит в Апиной именно ту женщину, к ногам которой хочется положить весь мир и карты показывают, что их отношения будут развиваться дальше.

"Его зовут Дмитрий, ему 27 лет, он живет в Риге, но часто бывает в Москве. С тех пор как их отношения с Аленой стали более близкими, его приезды в столицу участились. По картам я вижу, что он души в ней не чает. Кстати, скоро они могут поселиться в новой квартире, которую Апина купила не так давно. Для певицы дружба с молодым человеком стала вдохновением, поэтому и появились новые песни и были сняты клипы, где она предстала в неожиданном образе", – рассказала ясновидящая. Кажетта считает, что для Апиной и ее возлюбленного эта связь особенная.