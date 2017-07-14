52-летняя Апина в мини-шортах показала дряблый живот

Алена Апина готовит новую бомбу для поклонников. Артистка объявила, что снимается в новой фотосессии, причем для работы 52-летняя артистка облачилась в мини-шорты и короткий корсет.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица, известная такими хитами как "Электричка" и "Узелки", некогда участница группы "Комбинация" Алена Апина опубликовала свежие фотографии. Судя по кадрам и подписи к ним, артистка снялась в откровенной фотосессии.

На кадрах, сделанных с бэкстейдж, 52-летняя Алена запечатлена в сапожках, кокетливых коротких шортиках, демонстрирующих длину и стройность ног, и в коротком синем гипюровом корсете. Завершали образ джинсовая курточка светлого оттенка и бокал с напитком желтого цвета.

"Завтра часть 2! Эрика не человек! Она меня не отпустит без фоток! Ух! Че будет!!!!" – написала в сопровождении к одному из фото довольная Алена Апина. По всей видимости, многочисленным поклонникам стоит в скором времени наслаждаться новыми провокационными фотографиями певицы.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Июл 13 2017 в 11:53 PDT

Подписчики весьма неоднозначно отнеслись к творчеству Алены. Одни осыпали ее комплиментами, назвав богиней и красавицей, а другие пристыдили, указав на "дряблый живот".

"Наша Алена самая лучшая 😍", "Ого! Алёна – я восхищаюсь!!!!", "Алена да вы уже стара для таких фото.у вас агония", "Клевая Алена!!!", "Дешевка!", "Простите, но.. это уже похабщина(((", "Поразводились наши девчули и во все тяжкие рванули. Эх!", "ОФИГЕТЬ!!!!!!!!!Такая красотка)))" – прокомментировали фотографии Апиной подписчики.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Июл 13 2017 в 12:03 PDT

Действительно, расставшись с мужем Александром Иратовым, певица Алена Апина ушла в отрыв. Не успела артистка сняться в нижнем белье в одном клипе, так тут же подоспел другой, который она назвала "порно лайт", за что и получила в свой адрес обидные слова.

Однако критические отзывы не волнуют певицу. "У меня много планов, и я еще не раз и не два удивлю поклонников. Несмотря на свой "почтенный" возраст, – с иронией пообещала экс-солистка группы "Комбинация" в недавнем интервью. – Что меня вдохновило на новый "вызов"? Реакция на старый клип, снятый зимой к композиции "Близость". Злопыхатели посчитали, что я предстала перед зрителем в очень откровенных образах, мол, Апина в свои 52 года – "старая обезьяна", а я просто позировала перед камерой в сексуальном нижнем белье".