Астрологический прогноз с 10 по 16 июля 2017 года

Вся неделя пройдет при стареющей Луне, но третью ее фазу нельзя назвать никудышной. Именно сейчас рекомендуется начинать краткосрочные проекты – например, плановые операции или косметический ремонт.

О том, какими окажутся ближайшие семь дней, Dni.Ru рассказал астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Скорее всего, неделя будет не очень благоприятной. В первые дни еще можно добиться определенных успехов, но только в команде и с помощью товарищей. Вторая половина сложится не лучшим образом – благоразумнее будет отдыхать. В выходные должно открыться второе дыхание.

ТЕЛЕЦ

Неплохая неделя для типичных Тельцов. Уже в понедельник вы можете взять пальму первенства и удерживать ее почти до выходных. Главное – победа в производственном соревновании. Ближе к выходным энергии убавится. В субботу и воскресенье ничего не делайте, просто отдыхайте.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам всегда и до всего есть дело, их любознательность просто зашкаливает. В первые дни этой недели у вас будет возможность пополнить свой и без того богатый багаж знаний. Со среды по пятницу – время для практических результатов. Выходные хороши для встреч с друзьями.

РАК

Раки не славятся безрассудной смелостью, хотя иногда им хочется доказать обратное. В начале недели делать это крайне неразумно – высока опасность получить бытовую или производственную травму. Если очень хочется авантюр, подойдет вторая половина недели. Оба выходных благоприятны для достижения целей.

ЛЕВ

Лев привык находиться в центре "прайда", но в первые дни придется забыть о себе и поработать в команде. В период со среды по пятницу следует быть осторожнее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Выходные – хорошее время для повышения культурного уровня.

ДЕВА

Самыми трудолюбивыми среди знаков зодиака по праву считаются Девы. В начале недели вы получите возможность убедить в этом окружающих. Середина недели пройдет в коллективных делах и заботах. В выходные откажитесь от экстремальных видов отдыха.

ВЕСЫ

У типичных Весов будет получаться все, за что бы они ни взялись. Если вы в отгуле или отпуске, эти дни пройдут так же эффективно, как и рабочие. Вторая половина недели будет менее благоприятной – придется заниматься рутинными делами. Выходные посвятите своей половине.

СКОРПИОН

Возможно, от исполнения профессионального долга вас отвлекут неотложные домашние дела – что ж, иногда надо заниматься и ими. Вторая половина недели будет наполнена творчеством, даже если ваша деятельность не связана с ним. Выходные благоприятны для укрепления здоровья.

СТРЕЛЕЦ

Наступившая неделя, по крайней мере, ее начало, пройдет для типичных Стрельцов активно. Правда, активность эта будет скорее ментальной. Ожидается много встреч, звонков и разговоров. В среду можно отдохнуть, переключившись на исполнение домашних обязанностей. В выходные можно устроить праздник.

КОЗЕРОГ

Для представителей вашего знака неделя начнется с физической активности. Пугаться не нужно – она пойдет на пользу, укрепив душу и тело. В среду "проснется" телефон и будет звонить, не умолкая, вплоть до пятницы. Выходные лучше провести с семьей дома или на даче.

ВОДОЛЕЙ

Неделя сложится отлично. Вы прирожденный лидер, не стоит прятаться за чужими спинами – поделитесь энергией, и люди за вами потянутся. К концу недели эта активность принесет материальные результаты. Выходные лучше провести на природе в приятной компании.

РЫБЫ

Неделя поделится на две половины. В понедельник и вторник все может валиться из рук, поэтому не тратьте силы. Лучше побыть в сторонке, уступив геройство товарищам. Зато со среды по пятницу можно гордо поднять над головой знамя победителя – это ваше время. Выходные проведите активно.