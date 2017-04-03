Астрологический прогноз с 3 по 9 апреля 2017 года

В понедельник вечером ожидается смена первой лунной фазы второй, которая считается наиболее благоприятной для долгосрочных процессов. Однако непосредственно в ее начале не рекомендуется предпринимать ничего важного.

Зато с вечера вторника, по словам астролога Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаила Чистякова, на руках окажутся все козыри.

ОВЕН

В начале недели вряд ли возможен рывок в профессиональной деятельности – гораздо лучше будут получаться домашние дела. Среда и четверг – хорошее время для креативных решений и творческого прорыва. В пятницу на смену вдохновению придет рутина.

ТЕЛЕЦ

В первые два дня ожидается шквал звонков, сообщений и новостей. Правда, вечером в понедельник и утром во вторник доверять им стоит с оговоркой. Все отстанут от вас в среду – можно будет заняться домашними делами. Выходные – для торжеств.

БЛИЗНЕЦЫ

Похоже, неделя сложится благоприятно. В понедельник и вторник появится возможность не только поработать, но и получить за это вознаграждение. В среду и четверг общительные Близнецы смогут вдоволь пообщаться в рамках служебных и личных дел. Выходные проведите в кругу семьи.

РАК

В первый же день вам будет под силу занять лидирующие позиции и возглавить любой процесс и дома, и на работе. А за свою инициативу в середине недели сможете рассчитывать на гонорар или премию. Выходные проведите в дружеской компании.

ЛЕВ

Не думайте, что вы способны свернуть горы в самом начале недели – на первые два дня можно даже взять отгулы, чтобы не тратить силы зря. Все изменится в среду: откроется второе дыхание, а окружающие позавидуют вашей активности. В выходные не сидите без дела – например, займитесь спортом.

ДЕВА

Если в понедельник или вторник возникнет размолвка с кем-то из друзей, не усугубляйте – скорее всего, это провокация. Во всяком случае, посвятите первые дни коллективным делам. В середине недели вы можете почувствовать усталость – берегите силы. Активность проснется в пятницу.

ВЕСЫ

В целом неделя окажется благоприятной. В первые два дня используйте шанс утереть нос конкурентам и доказать, что вы незаменимый сотрудник. Если в среду сил поубавится, друзья непременно придут на помощь. В выходные лучше ни с кем не общаться и отдохнуть дома.

СКОРПИОН

Для кого неделя сложится великолепно, так это для типичных Скорпионов. В первые дни гарантирован успех в интеллектуальных проектах, в среду и четверг – в карьере. Если возникнут новые планы, лучшее время для их осуществления – середина недели. Выходные посвятите друзьям.

СТРЕЛЕЦ

В начале недели нигде не рекомендуется проявлять активность: велика опасность получить бытовую или производственную травму. В середине недели риск сойдет на нет, и даже если вы задумали что-то авантюрное – точно справитесь. В выходные будет полезно поработать.

КОЗЕРОГ

Козероги обычно работают исключительно на себя, чувствуя ответственность за все, что делают. Однако в начале недели придется побыть винтиком в огромном механизме. В середине недели повысится риск травматизма – не порите горячку. В пятницу начнется светлая полоса.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи весьма свободолюбивы, но иногда и они оказываются в подчиненном положении. Начало недели – как раз такое время. Через пару дней можно будет заняться коллективными проектами: вместе с товарищами вы свернете горы. В выходные откажитесь от экстрима.

РЫБЫ

Начало недели будет для типичных Рыб исключительно удачным – любые творческие проекты увенчаются успехом. Отдых также станет плодотворным. В середине недели вдохновения убавится, придется заняться рутинной работой. Выходные проведите со своей половиной.