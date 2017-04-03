Гороскоп здоровья на апрель

Весна – время укрепления иммунитета. Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова советует читателям Dni.ru прислушиваться к себе, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

ОВЕН

Апрель – это время улучшения в состоянии здоровья. Даже если вы плохо себя чувствовали в предыдущем месяце, сейчас все наладится.



ТЕЛЕЦ

Сейчас самое слабое место у представителей знака Телец – это пищеварительный тракт. Так что постарайтесь не употреблять тяжелую пищу. Вам не полезно жирное и острое.





БЛИЗНЕЦЫ

Вам необходимо укреплять иммунитет. Профилактика заболеваний – это лучше, чем лечение. Поэтому, принимайте витамины и другие иммуностимуляторы. Весна – самое подходящее для этого время.

РАК

Представителям знака Рак сейчас нужно контролировать состояние печени. Кроме того, возможны суставные боли или растяжение связок на руках или ногах.



ЛЕВ

Если вы почувствуете себя плохо, сразу обращайтесь к врачу. Даже небольшое ухудшение самочувствия может быть признаком серьезных проблем со здоровьем.



ДЕВА

Здоровью Дев в этом месяце ничего не угрожает. Ничего удивительного, ведь Девы тщательно следят за собой и вовремя проходят обследование.





ВЕСЫ

Постарайтесь поменьше есть сладкого. Оно может принести вред. И постарайтесь пить побольше жидкости. Это будет способствовать выводу из организма вредных веществ.





СКОРПИОН

Постарайтесь не переживать, даже если вам кажется, что все происходящие события крайне важны. Сейчас вам нужно поберечь сердечно-сосудистую систему.





СТРЕЛЕЦ

Самое слабое место – это почки. От того, насколько хорошо они выполняют свою функцию, зависит общее самочувствие.





КОЗЕРОГ

Какие-то проблемы со здоровьем у представителей знака Козерог возможны только в самом конце месяца. С большой степенью вероятности, это могут быть травмы и ушибы.



ВОДОЛЕЙ

Ваше здоровье сейчас вполне соответствует вашему настроению. Все, что может с вами сейчас произойти – это, так называемая, психосоматика.



РЫБЫ

Несмотря на то, что идет второй весенний месяц, у вас велики шансы сильно простудиться. Воспаление верхних дыхательных путей – самое вероятное заболевание.