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Гороскоп

Любовный гороскоп на апрель

Фото: dni.ru
Апрель вряд ли принесет большинству представителей зодиакального круга значимые перемены в личной жизни. Но некоторым знакам все-таки предстоит пережить бурный роман. Каким именно – Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
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ОВЕН

Личная жизнь представителей знака Овен будет бить ключом. Особенно благоприятно все сложится для тех, кто одинок, но хотел бы с одиночеством покончить. Шансы найти человека, с которым вам будет интересно, очень высоки. Кстати, если вы поссорились с вашим молодым человеком (или девушкой), то в 90% случаев вы помиритесь и продолжите отношения.

ТЕЛЕЦ

В личной жизни представителей знака Телец наметится явный прогресс. Тельцы медленно привыкают к любым изменениям, но если вы недавно познакомились с кем-то, то сейчас пришло время решать, ваш это человек или нет. И практически все Тельцы поймут, что отношения, которые начались недавно, им интересны и важны.

БЛИЗНЕЦЫ

Представителям знака Близнецы сейчас непросто строить личную жизнь. Если вы хотите сохранить те отношения, которые у вас есть, будьте терпимее к вашему любимому человеку. Неосторожно сказанное слово может не только ранить, но и полностью разрушить то, что создавалось годами. Кто, как не вы, знает, как сильно действует на людей слово.

РАК

В личной жизни представителей знака Рак будет мало изменений. Те, у кого есть партнер, будут по-прежнему в тех же самых отношениях. Ну а те, у кого партнера нет, скорее всего, так и останутся одинокими. Но не стоит расстраиваться по этому поводу. Одиночество – это не всегда проблема, иногда это свобода и возможности.

ЛЕВ

У представителей знака Лев есть возможность вернуться в те отношения, которые были прерваны некоторое время назад. Ну а если вас устраивает тот человек, который в вашей жизни присутствует сейчас, скажите ему о том, что он вам дорог. Иногда слова очень важны. Сейчас в вашей жизни настал именно этот момент.

ДЕВА

У одиноких представителей знака очень велика вероятность познакомиться с человеком, с которым вы можете не только прожить много лет вместе, но и быть действительно счастливыми. Те же, у кого уже есть партнер, смогут по-новому увидеть перспективу своих отношений и даже пережить новый медовый месяц.

ВЕСЫ

Практически в течение всего месяца вам будет сопутствовать удача. Если вы хотите устроить свою личную жизнь, то апрель подходит для этого как нельзя лучше. В первой половине месяца вы вполне можете познакомиться с человеком, который станет для вас очень значимым. Возможно, вы не станете супругами, но обязательно подружитесь.

СКОРПИОН

В первой половине месяца вы можете начать бурный, но непродолжительный роман. Что для представителя знака Скорпион более ценно? Крепкие отношения или сильные чувства? Во всяком случае, без чувств они точно жить не могут, так что даже легкий роман может принести вам массу новых ощущений.

СТРЕЛЕЦ

Ваши партнерские отношения именно сейчас могут быть подвергнуты опасности. Постарайтесь ничего не менять, не давайте воли эмоциям. Все, что вы в текущем месяце можете сказать вашему партнеру, будет иметь последствия и запомнится вашим партнером навсегда. Пожалуй, лучше всего месяц пройдет у тех, кто партнера вообще не имеет.

КОЗЕРОГ

Личная жизнь большинства представителей знака Козерог никак не изменится. Впрочем, многие из них и не хотят никаких перемен. Те, у кого есть партнер, вполне удовлетворены существующим положением вещей. Те же, у кого партнера нет, скорее всего, ничего в своей жизни не хотят менять. Козероги – не самый общительный знак зодиака. Они стремятся к стабильным отношениям.

ВОДОЛЕЙ

Если вы хотите наладить свою личную жизнь, подождите немного. Не нужно сейчас тратить время и силы на то, чтобы найти того человека, который будет вас устраивать полностью. Занимайтесь собой, своей внешностью, своим гардеробом, своим образованием. Именно то, что вы сейчас вложите в себя, принесет вам пользу и будет иметь результат.

РЫБЫ

Партнерские отношения для большинства представителей знака Рыбы – очень важная тема. К сожалению, не всегда получается их построить. Последние месяцы для вас, скорее всего, были не самыми простыми. У вас еще есть время для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Используйте для этого апрель.

3 апреля 2017, 07:50

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