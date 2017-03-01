Гороскоп здоровья на март 2017 года
Овен
Март может стать месяцем, когда вследствие мелких, но неприятных проблем со здоровьем Овнам придется задуматься о необходимости профилактики заболеваний и своевременном начале лечения.
Телец
Здоровье Тельцов может быть вполне нормальным, если им удастся объяснить себе, что любые излишества – это вредно. Особенно пагубно могут повлиять сейчас на ваше здоровье переедание и злоупотребление алкоголем.
Близнецы
Здоровье Близнецов в этом месяце будет зависеть от их настроения. Они, буквально, могут заболеть от расстройства. Постарайтесь оставаться в приподнятом или, хотя бы, спокойном расположении духа.
Рак
Вам сейчас нужно уделить здоровью самое серьезное внимание. Если у вас появились неприятные ощущения или еще какие-то симптомы того, что с организмом что-то не так, немедленно отправляйтесь к врачу.
Лев
Несмотря на то, что Лев – это знак, обладающий высоким энергетическим потенциалом и даже очень активный образ жизни его мало утомляет, следует время от времени отдыхать, а главное, высыпаться.
Дева
У Дев в этом месяце будет хорошее здоровье, и больше к этому добавить нечего. Если вам необходимы какие-то плановые мероприятия по поддержанию прекрасного самочувствия, проведите их в марте.
Весы
Представителям знака Весы, особенно если они относятся к старшей возрастной категории, следует обратить внимание на сердечно-сосудистую систему. Это сейчас самое слабое звено.
Скорпион
В марте Скорпионы будут склонны к острым респераторным заболеваниям. Кроме того, у них возможны проблемы с мочеполовой системой, особенно с почками.
Стрелец
У Стрельцов сейчас гораздо более вероятны травмы, нежели соматические заболевания. Так что будьте осторожны, особенно если вы водите машину.
Козерог
У Козерогов сейчас самое слабое звено – это опорно-двигательный аппарат. Так что ехать лучше, чем идти, а сидеть лучше, чем стоять.
Водолей
Здоровье у Водолеев будет отличное. Не исключено, что в этом месяце они вообще будут самым здоровым знаком.
Рыбы
Вам следует обратить внимание на органы пищеварительной системы, особенно желудок. Кстати, хорошо бы сдать анализ крови на сахар.
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