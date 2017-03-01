Гороскоп здоровья на март 2017 года

Астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова рассказала Dni.Ru о том, кому следует опасаться излишеств и заняться профилактикой заболеваний.

Овен

Март может стать месяцем, когда вследствие мелких, но неприятных проблем со здоровьем Овнам придется задуматься о необходимости профилактики заболеваний и своевременном начале лечения.



Телец

Здоровье Тельцов может быть вполне нормальным, если им удастся объяснить себе, что любые излишества – это вредно. Особенно пагубно могут повлиять сейчас на ваше здоровье переедание и злоупотребление алкоголем.



Близнецы

Здоровье Близнецов в этом месяце будет зависеть от их настроения. Они, буквально, могут заболеть от расстройства. Постарайтесь оставаться в приподнятом или, хотя бы, спокойном расположении духа.



Рак

Вам сейчас нужно уделить здоровью самое серьезное внимание. Если у вас появились неприятные ощущения или еще какие-то симптомы того, что с организмом что-то не так, немедленно отправляйтесь к врачу.

Лев

Несмотря на то, что Лев – это знак, обладающий высоким энергетическим потенциалом и даже очень активный образ жизни его мало утомляет, следует время от времени отдыхать, а главное, высыпаться.



Дева

У Дев в этом месяце будет хорошее здоровье, и больше к этому добавить нечего. Если вам необходимы какие-то плановые мероприятия по поддержанию прекрасного самочувствия, проведите их в марте.



Весы

Представителям знака Весы, особенно если они относятся к старшей возрастной категории, следует обратить внимание на сердечно-сосудистую систему. Это сейчас самое слабое звено.﻿



Скорпион

В марте Скорпионы будут склонны к острым респераторным заболеваниям. Кроме того, у них возможны проблемы с мочеполовой системой, особенно с почками.



Стрелец

У Стрельцов сейчас гораздо более вероятны травмы, нежели соматические заболевания. Так что будьте осторожны, особенно если вы водите машину.



Козерог

У Козерогов сейчас самое слабое звено – это опорно-двигательный аппарат. Так что ехать лучше, чем идти, а сидеть лучше, чем стоять.



Водолей

Здоровье у Водолеев будет отличное. Не исключено, что в этом месяце они вообще будут самым здоровым знаком.﻿



Рыбы

Вам следует обратить внимание на органы пищеварительной системы, особенно желудок. Кстати, хорошо бы сдать анализ крови на сахар.