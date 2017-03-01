Любовный гороскоп на март 2017 года

Кого в начале весны ждут романы, а кому стоит приготовиться к непростому периоду в личной жизни, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

Овен

В партнерских отношениях представители знака Овен будут вести себя несколько нетипично. Обычно они активны, стремятся к доминированию, а сейчас они готовы отдать инициативу в руки партнера. Более того, Овны даже рады были бы тому, чтоб за них кто-то принимал решения. Эта тактика вполне оправдана, так как позволит посмотреть на себя со стороны и избавиться от некоторых недостатков в поведении, а значит улучшить взаимопонимание.

Телец

Очень многие представители знака Телец будут крайне изумлены резким изменением отношений с партнером в лучшую сторону. Если раньше любое ваше слово воспринималось в штыки, то уже с начала этого месяца даже довольно рисковые выпады в адрес вашей половинки вам сходят с рук. Используйте этот благоприятный период для укрепления отношений. Кстати некоторых Тельцов, которые думали, что отношения безвозвратно разрушены, ждет ренессанс.

Близнецы

Пожалуй, самая проблемная сфера жизни для Близнецов – это личные отношения. Проблемы могут возникать прямо на ровном месте. И при этом совершенно не понятно, кто виноват в конфликте. Чаще всего это будет ваш партнер. Но если вы заинтересованы в сохранении имеющихся отношений, ведите себя лояльно. Даже если для вас очевидно, что ваш партнер не прав, не стремитесь объяснить и доказать ему это любой ценой.

Рак

В Личной жизни у Раков сейчас все стабильно. И это не зависит от того, есть у вас партнер или нет. Если он есть, то ваши отношения напоминают штиль на море. Это несколько неудобно, если нужно ставить паруса, но если хочется оставаться в бухте, то идеально. Те же, у кого нет второй половинки, вряд ли сейчас могут рассчитывать на перемены. Нужно немного подождать.

Лев

Отношения с партнерами будут ровные. Прекрасно, если у вас и вашего партнера общие интересы, общее хобби. Это еще больше укрепит ваши отношения и будет способствовать их долгосрочности и стабильности. Если же вы одиноки, то маловероятно, что те знакомства, которые возникнут в течение этого месяца, приведут к долгосрочным отношениям. Скорее всего, это будет дружба или просто приятное времяпрепровождение.

Дева

В первой половине месяца те представители знака, которые хотели бы найти себе пару, вполне могут это сделать. Некоторые именно в этот период могут найти спутника (или спутницу ) жизни. Кто-то из вас может вернуться в предыдущие отношения, которые были прерваны вследствие ссоры, разлуки, связанной с отъездом одного из вас в другой город/страну или по иным непредвиденным причинам.

Весы

Одинокие представители знака Весы с большим интересом сейчас поглядывают в сторону противоположного пола. Вам очень хотелось бы взаимопонимания, поддержки и любви. И в конце концов, сколько же можно засыпать и просыпаться в одиночестве! Если вы предпримите хоть какие-то усилия, они непременно будут вознаграждены. Счастье в личной жизни стоит того, чтобы ради него выйти из зоны комфорта.

Скорпион

Если вам необходима активная помощь и поддержка партнера в новых начинаниях, вы вполне можете на нее рассчитывать. Но не ждите того, что вас будут гладить по головке и целовать в лобик, если вы позволите себе впасть в уныние или, того хуже, в истерику. Вы получите жесткую отповедь, способную отрезвить и даже придать сил. Как видите, жесткость – не всегда плохо.

Стрелец

Единственный человек, который может сейчас плохо повлиять на ваши отношения с партнером, а то и вовсе разрушить их – это вы сами. Постарайтесь следить за тем, что вы говорите, а главное в какой манере, каким тоном. Если вы будете сдержаны и внимательны, вам удастся избежать неприятностей. И не забывайте о ее (его) дне рождения, дате свадьбы или встречи, если они в марте.

Козерог

Пожалуй Козероги – это единственный знак зодиака, который в этом месяце будет относиться к личной жизни, как к чему-то второстепенному, во всяком случае к тому, что требует минимума внимания, усилий и времени. Весь максимум своих внутренних и внешних ресурсов они направят на профессиональную деятельность. Так что не стоит удивляться, если вы по-прежнему останетесь одиноки или ваши партнеры упрекнут вас в недостатке внимания.

Водолей

Водолеи в этом месяце могут рассчитывать на помощь, поддержку и понимание со стороны партнеров. Именно ваша вторая половинка может для вас стать лучшим советчиком, тем, кто выручит и поймет, тем, кто найдет для вас, если будет такая необходимость, некоторую сумму денег или познакомит с очень полезным вам человеком.

Рыбы

Для вас партнерские отношения становятся все более актуальны. Те представители знака Рыбы, которые давно в браке, вдруг поняли, что ушла яркость, нет праздника и в жизни превалируют рутина и быт. Вот тут-то самое время бросить все и уехать в отпуск вдвоем. Если это по каким-то причинам неосуществимо, снимите на выходные гостиничный номер и посвятите хотя бы два дня только друг другу. Вы почувствуете, что жизнь еще не потеряла вкус.