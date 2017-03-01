Любовный гороскоп на март 2017 года

Караченцов пострадал в ДТП Страсти вокруг Дианы Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Ради кого Гузеева оставила мужа
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
партнеры
Пятница 3 марта
Лента новостей
18:33
Мужчина с гранатой захватил заложников в центре Москвы
17:57
Мельдоний могут исключить из списка запрещенных препаратов
17:56
Серийного насильника поймали в Петербурге
17:37
Мечтавшая о подиуме россиянка сильно пожалела о пластике
17:01
В России боевых роботов ограничат правилами
16:51
Западных пользователей рассмешил "человек-мазут" из России (видео)
16:51
Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
16:34
Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении
16:26
В Нью-Йорке загорелся отель Трампа
16:19
Дроздов разоблачил танцующих индюшек
16:15
Тайная аренда Абрамовича и Жуковой
16:15
Джигурде поставили неожиданный диагноз
16:10
Извращенец месяц преследовал школьника в метро
16:03
Как отнимают бизнес рейдеры нового поколения
15:44
Группа "Стрелки" лишилась солистки
15:40
Киев утратил последнюю связь с Донбассом
15:33
Разведчики НАТО попались у границ Калининграда
15:31
Володин отметил динамичное развитие отношений с Арменией
15:25
Беглеца Вороненкова ищут всем миром
15:11
Разъяренные киевские путаны пришли маршем к Порошенко
15:04
Изменившую внешность Ротару назвали шикарной
15:00
85-летняя бабушка год планировала ограбление в супермаркете
14:56
Раскрыт новый способ кражи денег с пластиковых карт
14:55
Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки (видео)
14:52
В Зауралье подрались водители автобусов (видео)
14:45
Лобода рассказала о причинах разрыва с возлюбленным
14:34
Володин призвал укреплять межпарламентские связи с Арменией
14:22
Ученые создали умный презерватив
14:16
Квесты, велотуры и гастро-сеты в Крыму
14:11
Жена о Караченцове: Он хохочет и хулиганит
14:04
Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты
13:58
Дизайнер Яна Недзвецкая устроила девичник
13:56
Володин обсудил в Армении Карабах
13:41
Какие женщины нравятся российским альфа-самцам
13:37
Обладатель "Золотого мяча" умер в возрасте 85 лет
13:34
Навальному напомнили о прегрешениях
13:29
Значение имени Виктор
13:23
Из квартиры москвички похитили йоркширского терьера и чихуахуа
13:21
Выборы президента сделают еще прозрачнее
13:14
Чем удивят новые "Утиные истории"
13:08
В центре Москвы подрались 15 человек
13:02
Порнорежиссер сделал предложение Диане Шурыгиной
13:01
Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина
12:59
Украина разучилась красть российский газ
12:55
Хабаровчанин спас застрявшую в банке собаку (видео)
12:48
Психолог посоветовал Чапурину перестать стыдиться себя
12:41
Трамп сворачивает кормушку для вороватого Киева
12:41
Как digital-технологии меняют бизнес
12:29
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет
12:29
В Москве будут судить 10 лет насиловавшего детей массажиста
12:23
Сара Джессика Паркер пошутила о российском после
12:18
Садальский припомнил Ширвиндту его терзания
12:04
Турист из Индии скончался в московской гостинице
12:03
Как спасти "Дом-2" от закрытия
11:56
Украина вошла в список самых несчастных стран
11:53
Восьмилетняя звезда "Минуты славы" отказалась сниматься с Литвиновой
11:48
Ужасы ЖКХ в Хабаровском крае
11:48
Почему распалась группа Вячеслава Бутусова
11:46
Грабитель открыл стрельбу в букмекерской конторе на востоке Москвы
11:43
WADA и МОК сцепились из-за России
11:42
В детском саду Москвы мамочки подрались из-за мужчины
11:36
Престарелые модели вышли на подиум
11:34
Зажигательный танец Навки и Кадырова (видео)
11:29
У Кушанашвили рвотные позывы от шоу с Шурыгиной
11:27
Боня изменила внешность после разрыва с миллионером
11:20
Выигравшая лотерею британка шокировала тратами
11:14
Москвичи 8 Марта смогут парковаться бесплатно
10:58
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
10:57
Запад выпроваживает Поветкина на пенсию
10:44
Дети Анисиной и Джигурды сделали выбор
10:39
Лондон перегнул палку в вопросе Крыма
10:34
Больного мальчика высадили из скорой по пути в больницу
10:33
Мать Олега Дерипаски доставлена в больницу с сильными болями
10:32
Дане Борисовой утерли нос
10:28
Под рухнувшим тоннелем в Москве нашли тело второго погибшего
10:17
В Благовещенске зверски убили семью бизнесмена
10:01
В Сети высмеяли приехавшего на работу верхом главу американского МВД
09:55
В парке 850-летия Москвы обнаружено тело мужчины
09:41
Российские ученые готовят революцию в борьбе с раком
09:36
Беременная Седокова: Я все профукала
09:29
Пропавший в море россиянин сутки держался за буй и выжил
09:28
Ревнивый любовник жестоко расправился с москвичкой в лифте
09:00
Отказавшаяся от любимого Васильева не жалеет себя
08:59
США нанесли неожиданный удар по Порошенко
08:50
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
08:43
В России лопнул банк из топ-50
08:31
Россия предъявила Лукашенко новые претензии
08:23
Канделаки о Шаповалове: Такое состояние убивает
08:23
Сын Рогозина попросил Шойгу об увольнении
07:55
В ДТП на востоке Москвы пострадали три человека
23:01
Терехин распек Казаченко из-за Гордон
21:58
Российские футболистки посмеялись над Кокориным
21:43
Москвичей предупредили о сильном тумане
21:33
Парубий показал японцам свои трусы
21:28
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес
20:45
Совет ЕС одобрил отмену виз для Украины
20:34
Госдума поддержит законами расселение хрущевок
20:26
Неизвестные рассылают детям SMS с призывом включить газ
20:18
Янукович передумал разводиться
19:54
Спасут ли Порошенко звонки Путину
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
На что живет Михаил Горбачев
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Мажорка Багдасарян потребовала особого отношения в суде
Шурыгина готовит "бомбу" для россиян
Что грозит жене Караченцова за "пьяную" аварию
Гороскоп

Любовный гороскоп на март 2017 года

Фото: dni.ru
Кого в начале весны ждут романы, а кому стоит приготовиться к непростому периоду в личной жизни, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.
прочитано 3802 раза

Овен

В партнерских отношениях представители знака Овен будут вести себя несколько нетипично. Обычно они активны, стремятся к доминированию, а сейчас они готовы отдать инициативу в руки партнера. Более того, Овны даже рады были бы тому, чтоб за них кто-то принимал решения. Эта тактика вполне оправдана, так как позволит посмотреть на себя со стороны и избавиться от некоторых недостатков в поведении, а значит улучшить взаимопонимание.

Телец

Очень многие представители знака Телец будут крайне изумлены резким изменением отношений с партнером в лучшую сторону. Если раньше любое ваше слово воспринималось в штыки, то уже с начала этого месяца даже довольно рисковые выпады в адрес вашей половинки вам сходят с рук. Используйте этот благоприятный период для укрепления отношений. Кстати некоторых Тельцов, которые думали, что отношения безвозвратно разрушены, ждет ренессанс.

Близнецы

Пожалуй, самая проблемная сфера жизни для Близнецов – это личные отношения. Проблемы могут возникать прямо на ровном месте. И при этом совершенно не понятно, кто виноват в конфликте. Чаще всего это будет ваш партнер. Но если вы заинтересованы в сохранении имеющихся отношений, ведите себя лояльно. Даже если для вас очевидно, что ваш партнер не прав, не стремитесь объяснить и доказать ему это любой ценой.

Рак

В Личной жизни у Раков сейчас все стабильно. И это не зависит от того, есть у вас партнер или нет. Если он есть, то ваши отношения напоминают штиль на море. Это несколько неудобно, если нужно ставить паруса, но если хочется оставаться в бухте, то идеально. Те же, у кого нет второй половинки, вряд ли сейчас могут рассчитывать на перемены. Нужно немного подождать.

Лев

Отношения с партнерами будут ровные. Прекрасно, если у вас и вашего партнера общие интересы, общее хобби. Это еще больше укрепит ваши отношения и будет способствовать их долгосрочности и стабильности. Если же вы одиноки, то маловероятно, что те знакомства, которые возникнут в течение этого месяца, приведут к долгосрочным отношениям. Скорее всего, это будет дружба или просто приятное времяпрепровождение.

Дева

В первой половине месяца те представители знака, которые хотели бы найти себе пару, вполне могут это сделать. Некоторые именно в этот период могут найти спутника (или спутницу ) жизни. Кто-то из вас может вернуться в предыдущие отношения, которые были прерваны вследствие ссоры, разлуки, связанной с отъездом одного из вас в другой город/страну или по иным непредвиденным причинам.

Весы

Одинокие представители знака Весы с большим интересом сейчас поглядывают в сторону противоположного пола. Вам очень хотелось бы взаимопонимания, поддержки и любви. И в конце концов, сколько же можно засыпать и просыпаться в одиночестве! Если вы предпримите хоть какие-то усилия, они непременно будут вознаграждены. Счастье в личной жизни стоит того, чтобы ради него выйти из зоны комфорта.

Скорпион

Если вам необходима активная помощь и поддержка партнера в новых начинаниях, вы вполне можете на нее рассчитывать. Но не ждите того, что вас будут гладить по головке и целовать в лобик, если вы позволите себе впасть в уныние или, того хуже, в истерику. Вы получите жесткую отповедь, способную отрезвить и даже придать сил. Как видите, жесткость – не всегда плохо.

Стрелец

Единственный человек, который может сейчас плохо повлиять на ваши отношения с партнером, а то и вовсе разрушить их – это вы сами. Постарайтесь следить за тем, что вы говорите, а главное в какой манере, каким тоном. Если вы будете сдержаны и внимательны, вам удастся избежать неприятностей. И не забывайте о ее (его) дне рождения, дате свадьбы или встречи, если они в марте.

Козерог

Пожалуй Козероги – это единственный знак зодиака, который в этом месяце будет относиться к личной жизни, как к чему-то второстепенному, во всяком случае к тому, что требует минимума внимания, усилий и времени. Весь максимум своих внутренних и внешних ресурсов они направят на профессиональную деятельность. Так что не стоит удивляться, если вы по-прежнему останетесь одиноки или ваши партнеры упрекнут вас в недостатке внимания.

Водолей

Водолеи в этом месяце могут рассчитывать на помощь, поддержку и понимание со стороны партнеров. Именно ваша вторая половинка может для вас стать лучшим советчиком, тем, кто выручит и поймет, тем, кто найдет для вас, если будет такая необходимость, некоторую сумму денег или познакомит с очень полезным вам человеком.

Рыбы

Для вас партнерские отношения становятся все более актуальны. Те представители знака Рыбы, которые давно в браке, вдруг поняли, что ушла яркость, нет праздника и в жизни превалируют рутина и быт. Вот тут-то самое время бросить все и уехать в отпуск вдвоем. Если это по каким-то причинам неосуществимо, снимите на выходные гостиничный номер и посвятите хотя бы два дня только друг другу. Вы почувствуете, что жизнь еще не потеряла вкус.

1 марта 2017, 21:49

комментарии

Политика

Трамп сворачивает кормушку для вороватого Киева
Лондон перегнул палку в вопросе Крыма
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"
Спасут ли Порошенко звонки Путину

Шоу-бизнес

Джигурде поставили неожиданный диагноз
Кончаловский сообщил о потере Маши
Группа "Стрелки" лишилась солистки
Изменившую внешность Ротару назвали шикарной

Проишествия

Москвичка заплатила за снятие порчи яйцом 1,5 млн рублей
Олланд потерял дар речи из-за выстрела снайпера
Кличко подняли на смех из-за "уставшего" моста в центре Киева
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу

Lifestyle

Чем удивят новые "Утиные истории"
Почему распалась группа Вячеслава Бутусова
Главные события Москвы с 3 по 9 марта 2017 года
Как изменились звезды сериала "Счастливы вместе"
Шоу-бизнес

Джигурде поставили неожиданный диагноз

Психоаналитик раскрыл причины странного поведения актера
Шоу-бизнес

Жена о Караченцове: Он хохочет и хулиганит

Сегодня, 3 марта, популярного актера выписали из больницы
Шоу-бизнес

Изменившую внешность Ротару назвали шикарной

"Хуторянка" отечественной эстрады привела в восторг новым имиджем
Недвижимость

Тайная аренда Абрамовича и Жуковой

По слухам, семья миллиардера арендовала бывшую усадьбу Джеки

Гороскоп

Как Крыса помогла Тимошенко
Жажда славы изнасилованной Дианы Шурыгиной
Любовный гороскоп на март 2017 года
Максаковой придется бежать c Украины

Фоторепортажи

Бородина и Темникова погуляли на девичнике Крутого
Престарелые модели вышли на подиум
Многодетная мать посмеялась над Водяновой и Лопес
Российские звезды поддержали дочь Кадырова

Спорт

Запад выпроваживает Поветкина на пенсию
WADA и МОК сцепились из-за России
Российские футболистки посмеялись над Кокориным
Российского футболиста раскритиковали за аренду льва

Регионы

Хабаровчанин спас застрявшую в банке собаку (видео)
Больного мальчика высадили из скорой по пути в больницу
В Благовещенске зверски убили семью бизнесмена
Путин заночует в тайге
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru