Малинин в поиске после разлада в семье

Александру Малинину напророчили разлад в семье. Несмотря на то, что певец сможет преодолеть проблемы, он начнет искать что-то новое в жизни, сообщила гадалка Галина Янко.

"Через два года Александра Малинина и его жену Эмму ждет не самый простой период в их совместной жизни. Долгое время супруги будут испытывать отсутствие интереса друг к другу и раздражительность. Они выдержат это испытание и останутся вместе, но период разлада в их паре будет достаточно затяжным и не исчезнет бесследно. Александр вследствие всего этого начнет искать для себя что-то новое в жизни", – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко.

"Я вижу, что через несколько лет он запланирует переезд в другую страну, но его планы не осуществятся. Это и к лучшему, так как удача будет сопутствовать Малинину в делах именно в России. Однако он часто будет в разъездах и подолгу не сможет видеться со своей семьей", – добавила гадалка. По ее словам, в этот период его жене и детям будет не хватать его внимания, а на этой почве возможны серьезные конфликты. Александру стоит всегда искать компромисс между своими личными интересами и интересами семьи.

Дети будут всегда радовать Александра своими успехами. Никита сможет реализоваться и завоевать всеобщее уважение в качестве продюсера или композитора.