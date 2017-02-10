Малинину припомнили ошибки молодости

Сын знаменитого барда Александра Малинина, певец Никита Малинин рожден под счастливой звездой. От своего отца он перенял музыкальный слух и великолепный голос, но всего в жизни он добьется сам и без помощи родителей, считает ясновидящая Галина Янко.

По словам гадалки, в жизни он склонен поступать так, как ему хочется и не привык просить окружающих о помощи, его близкие уважают в нем это качество. "Я вижу, что в карьере Никита будет не менее успешен, чем его отец, но успех придет к нему не сразу. Большая волна популярности ждет Никиту уже после 40 лет, и знаменит он будет не в качестве исполнителя. Никита всегда будет связан с музыкой, но непосредственно петь он в какой-то момент прекратит, зато реализуется в качестве композитора и продюсера. Думаю, что у него есть масса идей, и он обязательно их реализует", – сказала Янко.

"Был в его жизни период ошибок молодости. Молодой человек какое-то время вел чересчур беззаботный образ жизни, не следил за своим здоровьем, не задумывался о будущем. К счастью, Никите удалось успешно преодолеть этот этап и сейчас у него точно есть "голова на плечах". Тем не менее ему следует помнить о том, что злоупотреблять алкоголем в дальнейшем ни в коем случае нельзя, это может повлечь за собой необратимые последствия", – предупредила она.

Что касается любви, то в жизни Никиты Малинина будет еще много женщин, но мимолетных увлечений будет намного больше, чем сколь либо длительных отношений. Остепениться и создать семью у него получиться уже ближе к 45 годам. Тогда он встретит женщину, которую по-настоящему полюбит и захочет иметь детей.