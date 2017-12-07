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Гороскоп

Предатель Родченков примет жуткую смерть

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix
После отстранения нашей олимпийской сборной Григория Родченкова проклинает вся Россия. Чем теперь закончится эта скандальная история для самого беглого химика? 
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"Григорий Родченков попадет в свой же капкан, какой он подстроил нашим спортсменам. Эта история не пройдет для него бесследно. Карты говорят о том, что в ближайшее время против бывшего директора "Антидопингового центра" начнется целая серия уголовных дел. Бесконечные суды, расследования и, как итог, возможное лишение свободы", – уверена таролог, ясновидящая Марианна Абравитова, которая по просьбе Dni.Ru сделала расклад на будущее.  

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По ее словам, главный информатор WADA сам запустил против себя программу уничтожения и сократил срок своей жизни. "Вижу, что Родченков очень быстро выгорает изнутри. Представляете сколько миллионов людей ненавидят перебежчика и направляют в его сторону негативную, убивающую энергетику. При этом сам он морально слабый человек. Никакие высшие силы не смогут защитить Григория. Жить ему осталось недолго, могу это сказать с уверенностью. Карты показывают, что этого человека уберут как ненужную вещь. Вижу очень страшный конец. Скорее всего беглый химик умрет жуткой насильственной смертью", – предсказала Абравитова. 

По своей сути Родченков предатель, готовый продать всех и вся. Лживый и двуличный человек, выворачивающий факты на изнанку, озвучивающий совсем не то, что есть на самом деле. Но в надежде найти выгоду, он найдет лишь смерть, уверена гадалка.

Напомним, ранее эксперты предположили, что американские спецслужбы могут попытаться устранить информатора WADA, чтобы потом обвинить в этом Россию. Это нужно Западу, чтобы сорвать чемпионат мира по футболу 2018 года. "Что касается западных спецслужб, то вариант с их участием возможен. Там сейчас происходит нечто невообразимое. Западные спецслужбы явно выходят из-под контроля государства", – заметил публицист Андрей Рудалев.

7 декабря 2017, 21:12

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