Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря 2017 года

Неделя начинается в 23-е лунные сутки, которые считаются не самыми удачными. Из всего лунного месяца это, пожалуй, самый жесткий день, когда можно столкнуться с чьей-то злобой и раздражением. Начинается четвертая четверть Луны, когда следует только заканчивать дела, начатые ранее. Уже в следующий понедельник – новолуние, обновление всех циклов.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

Нельзя сказать, что наступившая неделя сложится для вас блестяще. В ее начале вам преимущественно надо будет заниматься коллективными делами – а Овны больше привыкли к самостоятельным действиям. Вторая половина недели таит в себе некоторую опасность – будьте осторожнее. На выходных можно заняться повышением культурного уровня.

ТЕЛЕЦ

Неправда, будто бы Тельцы звезд с неба не хватают, но в первой половине недели вам действительно придется заниматься скучной рутинной работой. В четверг и пятницу переключитесь на дела ваших партнеров – они выходят по значимости на первое место. На выходных откажитесь от любого экстрима, как бы вас не упрашивали ваши товарищи.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина недели будет для типичных Близнецов более продуктивной, чем вторая. В ее начале вы почувствуете вдохновение и будете способны на настоящее творчество. Вечернее время будет связано с романтическими приключениями. Вторая половина недели пройдет более буднично. Выходные дни проведите с любимым человеком.

РАК

Не следует думать, что в первые же дни наступившей недели у вас все заладится и пойдет как по маслу. В это время лучше решать домашние вопросы, а не замахиваться на великое. Вторая половина недели обещает быть более интересной, наполненной любовью и творчеством. На выходных лучше всего заниматься своим здоровьем.

ЛЕВ

Неделя начинается для вас активно, правда, это будет не физическая активность, а, скорее, ментальная. Ожидается много поездок и встреч по делам рабочим и личным. С четверга энергии поубавится, можно будет переключиться на домашние проблемы. Оба выходных дня будут наполнены радостью и романтикой, если, конечно, вы этого хотите.

ДЕВА

По всей видимости, вы славно потрудились в конце прошлой недели, по крайней мере, в начале этой у вас неплохие указания на материальный успех. Только ничего не приобретайте в понедельник, по показателям календаря. В четверг и пятницу вас могут забросать сообщениями и звонками. Выходные лучше всего провести дома с семьей.

ВЕСЫ

На этой неделе с самого ее начала типичные Весы сразу выходят на лидирующие позиции и не оставят их практически до конца недели. Она будет интересной во всем – и в плане продуктивности, и в плане материального вознаграждения. В четверг можно даже приобрести что-то новенькое. На выходных не сидите в одиночестве, будьте ближе к людям.

СКОРПИОН

Первую половину наступившей недели типичным Скорпионам следует провести, по возможности, проще, не напрягаясь. Если у вас это дни отдыха, это даже хорошо. С четверга к вам как будто приходит второе дыхание, вы станете готовы к настоящим подвигам. Эта энергия созидания не оставит вас и на выходных днях.

СТРЕЛЕЦ

Эта рабочая неделя выдастся для типичных Стрельцов не слишком удачной. Если в ее первой половине с помощью своих товарищей еще можно добиться определенных успехов, то ее окончание следует провести тихо и спокойно, а лучше посидеть на скамейке запасных. Тогда на выходных вы сможете расправить плечи и справиться с любыми проблемами.

КОЗЕРОГ

Неплохая неделя для типичных Козерогов. С первого же ее дня вы выходите вперед в производственном соревновании, оставляя всех конкурентов далеко позади. Даже если на всю неделю вас не хватит, друзья обязательно придут к вам с поддержкой. На выходных лучше исключить общение и любые излишества – просто спокойно отдыхать дома.

ВОДОЛЕЙ

Всю наступившую неделю Водолеи будут среди любимчиков фортуны, если, конечно, вы ориентированы не на отдых, а на карьеру, бизнес, духовное развитие. В первой ее половине хорошее время для самообразования и самосовершенствования. Вторая больше подходит для практической деятельности. Выходные для встреч с друзьями.

РЫБЫ

Среди осторожных знаков Рыбы находятся на одном из ведущих мест. В первую половину этой недели это ваше качество вам пригодится – есть риск получить травму. Все меняется с четверга – неплохое время для авантюр и приключений. Конечно, выходные дни для отдыха, но только не сейчас. Если предложат подхалтурить, соглашайтесь.