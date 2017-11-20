Гороскоп с 20 по 26 ноября 2017 года

На прошлой неделе в выходные произошло пусть не очень заметное, но достаточно важное для повседневной жизни событие – Луна соединилась с Солнцем. Это явление называется новолунием. Сейчас, может быть, еще рано приступать к реализации своих планов, но для их обдумывания – самое удачное время.

Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.

ОВЕН

На наступившей неделе типичные Овны будут в числе любимцев фортуны, если, конечно, не будут лежать на диване и мечтать об отдыхе. В понедельник – хорошее время для обретения знаний. Со вторника по четверг у вас будет возможность добиться всего, чего вы хотите. Начало выходных посвятите друзьям. Воскресенье – только для отдыха.

ТЕЛЕЦ

Тельцам следует проявлять осторожность в самом начале наступившей недели – понедельник опасен травматизмом, будьте аккуратны. Во вторник все изменится. У вас появятся новые возможности для познания мира. Конец недели благоприятен для рывка в карьере. В воскресенье не забудьте позвонить другу.

БЛИЗНЕЦЫ

Если ваша вторая половина потребует внимания в самом начале наступившей недели, ни в чем ей не отказывайте. Не время быть в одиночестве. В середине недели стоит проявить благоразумие и не пускаться во все тяжкие – можно нечаянно навредить себе. Для приключений как нельзя лучше подойдут выходные.

РАК

Скорее всего, начало недели вам не очень понравится – есть вероятность, что вас сразу завалят скучной рутинной работой. Во вторник все может измениться. На работе вас поддержат товарищи, а в личной жизни грядут перемены к лучшему. В пятницу и субботу повышается опасность получить травму. Для авантюр больше подходит воскресенье.

ЛЕВ

В понедельник может показаться, что весь мир у ваших ног. Наступает хорошее время для любви, творчества и развлечений. Во вторник придет "отрезвление" – надо будет просто работать, усердно и однообразно. Пятницу и начало выходных можно посвятить своей половине. В воскресенье избегайте любого экстрима.

ДЕВА

Понедельник не подходит для погони за трудовыми рекордами – лучше посвятить его домашним делам и семейным вопросам. Со вторника по четверг вас может посетить муза – наполните эти дни творчеством. Этот период также благоприятен для романтических приключений. В конце недели лучше заниматься своим здоровьем.

ВЕСЫ

В понедельник вас могут достать многочисленными звонками и сообщениями, нужными и не очень. Не впадайте в панику – уже во вторник все уляжется, и вы сможете переключиться на дела семьи и дома. Пятница и суббота – великолепное время для праздничных мероприятий и любовных свиданий. А в воскресенье лучше остаться дома.

СКОРПИОН

Видимо, вы славно потрудились в конце прошлой недели, поскольку уже в начале этой у вас есть показатели материальной прибыли. Вся середина недели пройдет в движении. Ожидается много поездок по делам рабочим и личным. В конце недели можно перевести дух и просто спокойно отдохнуть. В воскресенье устройте любимому человеку ужин при свечах.

СТРЕЛЕЦ

Начало этой недели обещает быть для вас продуктивным. Вы сможете занять лидирующие позиции как на работе, так и дома. А уже во вторник или в среду как результат своих полезных действий вы получите главный приз. Начало выходных – хорошее время для гостей, а воскресенье – для дома.

КОЗЕРОГ

Понедельник – не лучшее время для проявления активности, поэтому можно понежиться в постели подольше. Свою кипучую энергию вы сможете проявить уже во вторник. Она не оставит вас и все последующие дни этой недели. Выходные можно начать в тренажерном зале. В воскресенье не сидите дома, больше общайтесь, встречайте с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

Не самая удачная неделя может сложиться для типичных Водолеев. Уже во вторник вы можете почувствовать усталость, которая не позволит вам совершить великие подвиги на работе и дома. Только в пятницу придет второе дыхание – на этот день и планируйте важные мероприятия. В выходные не сидите сиднем, а лучше посвятите дни активному отдыху.

РЫБЫ

В понедельник вы становитесь в авангарде любых дел, связанных с профессиональной тематикой. Не бойтесь прослыть карьеристом, сейчас лучшее время для роста. Со вторника по четверг энергии будет меньше, но вам на помощь обязательно придут друзья и подруги. В начале выходных лучше просто отдыхать, оставив активность на воскресенье.