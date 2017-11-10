Совет на выходные, 11-12 ноября 2017 года

В эти выходные важно не зацикливаться на привычных шаблонах поведения – реакциях, способах взаимодействия с другими людьми, методах "подачи материала" в коммуникации. Мы очень часто не отслеживаем такие вещи и при этом удивляемся, что регулярно попадаем в похожие малоприятные ситуации.

Наверняка многие сталкиваются с каким-то поведением людей, которое им категорически не нравится. При этом не могут понять, что на самом-то деле частично сами провоцируют их на подобные поступки. "Безусловно, речь идет не о том, чтобы возложить на вас полную ответственность за происходящие негативные вещи, включающие действия других людей. Однако если мы сможем понять и выделить именно свою долю ответственности за это, то перед нами откроются новые возможности по изменению ситуации. И именно это важно будет сделать в ближайшие дни. Многие из нас получат яркий урок, который неплохо бы распознать и выучить на будущее", – рассказала Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

"Степень тяжести" ситуаций может быть самая разная. Но эксперт привела простой пример. Пожилая женщина или женщина с коляской жалуется, что никто в метро не уступает ей место, не придерживает дверь. "Среди молодого поколения это нередко сопровождается рассказами о том, как хорошо в этом плане за границей, а среди пожилого – как хорошо было в доброе старое время. При этом никто не замечает, с каким лицом они заходят в это самое метро или автобус, благодарят ли помогающего человека. Попробуйте что-то изменить именно в своем поведении, и очень возможно, что мир тоже ответит вам позитивными изменениями, и жизнь засияет новыми красками", – говорит синхролог.

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