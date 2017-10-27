Совет на выходные, 28-29 октября

В эти дни желательно избегать любого рода публичных выступлений – от выставок и презентаций, до речей и тостов на свадьбе. В первую очередь это относится к тем, кто любит быть в центре внимания.

"Любителям отдохнуть с песнями и плясками лучше подавить желание показать вокальный талант в караоке-баре. Слишком велика вероятность того, что что-то пойдет не так, - предупредила синхролог-консультант Наталья Ковалева. – Если по каким-то причинам отменить, перенести или отказаться от выступления невозможно, стоит подготовиться к нему более тщательно и в целом постараться быть более собранным и внимательным. Будьте морально готовы к тому, что даже на первый взгляд хорошо подготовленное мероприятие может стать источником малоприятных сюрпризов. Среди публики может обнаружиться некто, чье поведение будет выводить вас из равновесия, или в целом прием аудитории окажется далеким от теплого и дружественного".

Особенно внимательным стоит быть тому, кто планирует выступление в высшем учебном заведении, или если тематика речи относится к области образования, считает эксперт. В зоне особого внимания – все связанное с заграницей. Также не стоит устраивать мини-выступления в компании друзей или родных с целью убедить их в правильности своих взглядов на жизнь. Ничего, кроме ссоры и непонимания, такие попытки не принесут.