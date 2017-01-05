Гороскоп здоровья на январь 2017 года

Первый месяц нового года опасен высоким травматизмом и сниженным иммунитетом. Представителям каких знаков зодиака необходимо особенно поберечь свое здоровье, Dni.Ru рассказала астролог Центра прогнозирования и психологии "АструС" Юлия Самоделова.

ОВЕН

Постарайтесь не переусердствовать за праздничным столом. От этого может пострадать не только фигура, но и ваши пищеварительные органы. Умеренность – залог хорошего самочувствия.

ТЕЛЕЦ

Скорее всего, здоровью представителей этого, не самого воздержанного за столом, знака ничего не угрожает. Однако постарайтесь не набивать желудок до отказа. Оставляйте место хотя бы для таблетки фестала.

БЛИЗНЕЦЫ

Здоровье Близнецов в январе оставляет желать лучшего. Возможны простуды, особенно из-за мокрых или замерзших ног. Правильно подбирайте обувь.

РАК

Ракам сейчас крайне вреден холод. Поэтому постарайтесь одеваться по погоде, не сидите на сквозняке и примите профилактические меры для укрепления иммунитета.

ЛЕВ

У Львов высок риск травматизма. Будьте внимательны за рулем. Пешеходы тоже должны быть осторожны. На дорогах гололедица.

ДЕВА

Практически весь месяц здоровье большинства Дев будет хорошим. Только в последние 10 дней тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, необходимо снять возможные нагрузки.

ВЕСЫ

Представителям этого знака нужно следить за состоянием крови и эндокринной системы. Будет хорошо, если вы сдадите кровь на общий анализ и на гормоны.

СКОРПИОН

У Скорпионов могут быть какие-то проблемы со здоровьем, которые скорее всего начнутся в последние дни уходящего года. Скорее всего, это головные боли. Впрочем, возможны и травмы головы.

СТРЕЛЕЦ

Состояние здоровья типичных представителей своего знака в январе будет в полном порядке. И больше тут добавить нечего.

КОЗЕРОГ

Состояние вашего здоровья будет зависеть, в большой степени, от вас самих. Вам не следует переутомляться. И если вы чувствуете, что заболеваете, немедленно лечитесь, а не бегите на работу.

ВОДОЛЕЙ

Самый уязвимый ваш орган сейчас – это печень. Так что постарайтесь в праздничные дни не усердствовать с жирным и спиртным.

РЫБЫ

Единственная серьезная угроза для вашего здоровья – это так называемые психосоматические заболевания, то есть те, которые возникают вследствие стресса.