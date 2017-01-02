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Липницкая родит двоих детей

Юлия Липницкая. Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya
Известная гадалка прокомментировала появившиеся в прессе сообщения о том, что спортивная карьера фигуристки Юлии Липницкой подошла к концу, и она не оправдала возложенные на нее надежды, а также рассказала о будущем браке олимпийской чемпионки.
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Спортивные обозреватели и комментаторы уже несколько раз высказывали мнение, что спортсменка, покорившая зрителей по всему миру своим вдохновенным выступлением на Олимпийских играх в Сочи, три года спустя стала бледной тенью самой себя. Юная звезда затерялась где-то среди турниров категории В и, судя по всему, близка к завершению карьеры.

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"Новая попытка перезагрузки карьеры пока не дает положительного результата, а травма и вовсе выбивает спортсменку из графика подготовки. Однако, я бы на их месте не торопилась ставить крест на Юлии. Она молодая, физически сильная, с упорством и силой воли, которые всегда помогали ей раньше", – сказала Dni.Ru Галина Янко.

У 18-летней фигуристки был период, когда все накопилось: конфликты с тренером, личные проблемы и переживания, все это мешало, сказывалось на качестве тренировок, а значит и на результатах. "Могу сказать, что Юлия будет участвовать в соревнованиях до 22 лет и еще добьется тех самых высот, которые ей прочили после Олимпиады, не без помощи своего нового тренера. Она человек не только сильный, но и очень светлый, открытый, любвеобильный. В 22 года Липницкая выйдет замуж, это станет ее единственным браком, так как она однолюб. У пары будет двое детей. Но и после ухода из большого спорта, Юлия, вероятно, войдет в тренерский состав нашей сборной", – уверена ясновидящая. 

2 января 2017, 12:36
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Как взрослеет Юлия Липницкая

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