Юлия Липницкая покалечилась на улице

Российская фигуристка Юлия Липницкая не сможет выступить на чемпионатах Европы и мира. Причина – недавно полученная на улице травма спортсменки.

Олимпийская чемпионка Липницкая пропустит предстоящий чемпионат России, который является отборочным на чемпионат Европы. Не поедет фигуристка и на чемпионат мира. Причина тому – недавнее падение спортсменки на скользком тротуаре. После него Юлия получила повреждение тазобедренного сустава и поясницы.

"об участии Липницкой в чемпионатах Европы и мира речи уже не идет"

"Кости целы, это самое главное. Пройдем лечение в Москве. Понимаем, что об участии Липницкой в чемпионатах Европы и мира речи уже не идет", – рассказал ТАСС тренер спортсменки Алексей Урманов.

Фото опубликовано Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Дек 13 2016 в 1:59 PST





🎼💭💙 Фото опубликовано Julia Lipnitskaya (@sunnylipnitskaya) Ноя 10 2016 в 11:01 PST



Напомним, ранее Липницкая получила травму во время время проката произвольной программы на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию. Тогда Урманов рассказал журналистам, что из-за судороги у фигуристки буквально отнималась нога, Липницкая почувствовала это еще перед началом проката, но все равно вышла на лед. Позднее известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала возможную причину травмы – по мнению наставника, нога у девушки отнялась из-за обезвоживания.

