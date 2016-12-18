Вопрос о проведении чемпионата Европы в Коломне будет решаться позднее
Юлия Липницкая покалечилась на улице
Олимпийская чемпионка Липницкая пропустит предстоящий чемпионат России, который является отборочным на чемпионат Европы. Не поедет фигуристка и на чемпионат мира. Причина тому – недавнее падение спортсменки на скользком тротуаре. После него Юлия получила повреждение тазобедренного сустава и поясницы.
"об участии Липницкой в чемпионатах Европы и мира речи уже не идет"
"Кости целы, это самое главное. Пройдем лечение в Москве. Понимаем, что об участии Липницкой в чемпионатах Европы и мира речи уже не идет", – рассказал ТАСС тренер спортсменки Алексей Урманов.
Напомним, ранее Липницкая получила травму во время время проката произвольной программы на московском этапе серии Гран-при по фигурному катанию. Тогда Урманов рассказал журналистам, что из-за судороги у фигуристки буквально отнималась нога, Липницкая почувствовала это еще перед началом проката, но все равно вышла на лед. Позднее известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала возможную причину травмы – по мнению наставника, нога у девушки отнялась из-за обезвоживания.
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