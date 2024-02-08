Ревматоидный артрит: у кого риск заболеть выше остальных

Специалистам удалось установить взаимосвязь между двумя тяжелыми недугами.

Ревматоидный артрит – тяжелое хроническое заболевание, которое невозможно вылечить полностью. Сейчас врачи научились снижать скорость деформации суставов, используя специальные техники и препараты. Главная задача специалистов заключается в облегчении симптомов и увеличении продолжительности жизни таких пациентов, уточняет Ридлайф.ру.

Ученым же удалось установить взаимосвязь между наличием у человека гастроэзофагельной рефлюксной болезни и риском развития ревматоидного артрита. При исследовании изучались генетические данные лиц, которым ранее подтвердили наличие ГЭРБ. Во второй группе были люди с артритом, а в третью включили полностью здоровых.

"У лиц с ГЭРБ риск развития ревматоидного артрита на две трети выше, чем у здоровых людей. Что подчеркивает тот факт, что ГЭРБ является значительным фактором риска развития этого недуга", – уточняют авторы работы.

Пациентам с ревматоидным артритом стоит помнить, что при наличии подобного диагноза нельзя заниматься самолечением. Важно обращаться за консультацией к врачу. В противном случае продолжительность жизни может снизиться на 10-15 лет.