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Среда 7 февраля

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Ревматоидный артрит: у кого риск заболеть выше остальных

Ревматоидный артрит: у кого риск заболеть выше остальных
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Специалистам удалось установить взаимосвязь между двумя тяжелыми недугами.

Ревматоидный артрит – тяжелое хроническое заболевание, которое невозможно вылечить полностью. Сейчас врачи научились снижать скорость деформации суставов, используя специальные техники и препараты. Главная задача специалистов заключается в облегчении симптомов и увеличении продолжительности жизни таких пациентов, уточняет Ридлайф.ру.

Ученым же удалось установить взаимосвязь между наличием у человека гастроэзофагельной рефлюксной болезни и риском развития ревматоидного артрита. При исследовании изучались генетические данные лиц, которым ранее подтвердили наличие ГЭРБ. Во второй группе были люди с артритом, а в третью включили полностью здоровых.

"У лиц с ГЭРБ риск развития ревматоидного артрита на две трети выше, чем у здоровых людей. Что подчеркивает тот факт, что ГЭРБ является значительным фактором риска развития этого недуга", – уточняют авторы работы.

Пациентам с ревматоидным артритом стоит помнить, что при наличии подобного диагноза нельзя заниматься самолечением. Важно обращаться за консультацией к врачу. В противном случае продолжительность жизни может снизиться на 10-15 лет.

8 февраля 2024, 01:25
Руки. Фото: © Nikolay Gyngazov\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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