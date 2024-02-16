"Интимные" духи: как в погоне за ароматом не навредить здоровью

Новое модное веяние набирает популярность. Рассказываем, как вкусно пахнуть везде.

Все чаще бьюти-блогеры рассказывают о необычном способе выделиться. Женские духи для интимной зоны должны придать представительницам прекрасного пола особый шарм. Дамам пытаются внушить, что из-под юбки должно пахнуть так, чтобы все вокруг сходили с ума от приятного аромата.

При этом мало, кто задумывается, насколько "интимные" духи безопасны для женского здоровья. В вопросе попытались разобраться специалисты, дав несколько рекомендаций, сообщает "Пятый канал".

Важно помнить, что никаких специальных исследований не проводилось. Акушер-гинеколог Мария Милютина подчеркивает, научные сотрудники не изучали влияние "интимных" духов на половые органы женщин.

"По этой причине необходимо обратить внимание, чтобы это обязательно был сертифицированный товар", — уточняет специалист.

При этом важно помнить, что чаще всего дурной запах – не отдельная проблема. Подобное зловоние может быть симптомом инфекционного заболевания. К сожалению, маскировка такого аромата духами лишь усугубит проблему, отсрочив начало квалифицированной помощи.