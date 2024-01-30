Так ли полезна гречка: диетолог развеял главные мифы о крупе

Перед тем, как включать любой продукт в рацион, следует четко понимать, каким образом он воздействует на организм.

Гречка содержит в составе витамины группы В, Е, РР, органические кислоты, железо, фосфор, цинк и другие полезные микроэлементы. При этом важно понимать, что крупа полезна не для всех. Вряд ли стоит ежедневно включать ее в меню.

1. Гречку не рекомендуется есть на ужин. Лучше оставить ее на утро в виде каши или на обед как гарнир. Отлично, если получится добавить ягоды и фрукты. В таком виде блюдо следует есть не чаще двух раз в неделю, сообщает телеканал "360".

2. Гречку лучше не варить, а заваривать. При таком способе приготовления в крупе сохранятся полезные витамины, микроэлементы. Рекомендуется засыпать крупу в термос с горячей водой на ночь, уточняет RT.

3. Гречку не рекомендуется употреблять лицам, которые страдают синдромом раздраженного кишечника и другими недугами ЖКТ. Для таких лиц крупа опасна. Она провоцирует приступ сильнейшей боли.

При питании в период заболевания респираторными недугами также рекомендуется соблюдать особую диету. Пища не должна быть "тяжелой", напоминает "Царьград". Главное, чтобы блюда были богаты витамином С, цинком и легко усваивались.