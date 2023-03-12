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Баня: полезно или нет? Отвечает эксперт

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Что нельзя делать в бане?

Зимой мы чаще болеем, а это значит, что это самое время укреплять иммунитет. Как правило, при упоминании повышения иммунитета мы часто слышим про бани. О том, как париться правильно, в каких случаях баня противопоказана, а также можно ли пить алкоголь в бане, рассказала врач-терапевт клиники интегральной и восстановительной медицины, врач-аллерголог-иммунолог Скандинавского Центра Здоровья Вероника Быкова.

Чем полезна баня для организма?

Баня несет положительное влияние как на физическое, так и психологическое состояние человека. Так, с точки зрения воздействия на физическое здоровье, банные процедуры способствуют выведению токсинов из организма, тренируют легкие и сердечно-сосудистую систему. Этот эффект достигается благодаря созданию стрессовых условий для организма, в данном случае – жары, из-за чего он работает более активно. В профилактических мерах баня полезна и для суставов.

Специфика бани – чередование высоких температур в парилке и комфортной температуры в зоне отдыха подразумевает глубокое дыхание, за счет этого мозг насыщается кислородом, и снижается возбудимость. Что оказывает расслабляющее действие.

Как долго можно находиться в парилке?

Чтобы время, проведенное в бане, пошло на пользу организму, к процессу парения нужно подходить грамотно. В первую очередь не переоценивать свои возможности и не пытаться досидеть в парилке "до победного". Достаточно 10-15 минут. В противном случае высоки риски перегрева и ухудшения общего состояния. Вы можете почувствовать недомогание, головокружение, тошноту.

Играет роль и частота посещения бани, достаточно двух раз в неделю и обязательно в комфортном для себя режиме. Если же вы регулярно отмечаете неприятные ощущения при парении, стоит на время отказаться от такого досуга, или пообщаться о симптомах с врачом.

Помимо этого, перед баней необходимо принять душ и тщательно смыть с себя мыло. Так поры не будут забиваться, а тело не так быстро нагреется.

В каких случаях баня противопоказана?

Противопоказания к посещению бани можно разделить на временные и абсолютные. Они зависят от состояния вашего здоровья.

Так к временным можно отнести:

· повышенную температуру тела;

· наличие инфекционных заболеваний (в том числе кожи);

· наличие психических и неврологических расстройств;

· наличие солнечных ожогов или недавних инъекционных и\или агрессивных косметологических процедур: пилинг, лазерная шлифовка и др.;

· Недавную операцию;

· Повышенное давление или сердечно-сосудистые заболевания.

Абсолютными противопоказаниями для бани являются:

· Порок сердца

· Миокардит

· ХСН

· ИБС

· Гипертония

При наличии других заболеваний сердца нужно обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы понять допустимую нагрузку на организм.

Также, баня противопоказана людям с туберкулезом, с диагнозом "болезнь Боткина" (острое инфекционное заболевание, поражающее клетки печени), с онкологическими болезнями, эпилепсией и c тяжелыми формами сахарного диабета.

Баня является отличным способом укрепления иммунитета, но пойдет она на пользу только тогда, когда человек здоров. То есть при наличии простуды или симптомов респираторных инфекций ее посещение противопоказано.

Для чего используются контрастные температуры: холодный душ или даже ныряние в снег после парной?

Смена температур позволяет укрепить иммунитет – организм постепенно привыкает, и легче переносит изменения температуры и давления. Это всем знакомое закаливание. Но и к этому вопросу стоит подходить ответственно.

Если вы практикуете закаливание на регулярной основе, то контрастные температуры вам не навредят. Но к ним стоит относиться осторожно, если у вас есть заболевания сердечно-сосудистой системы – резкая смена температуры при данных недугах провоцируют тахикардией или гипертоническим кризом.

Аналогично и с популярным нырянием в снег после парилки. Если ранее закаливание не практиковалось, скорее всего организм не справится, и вы заболеете.

Можно ли пить пиво в бане?

Баня, как и алкоголь, расширяет сосуды. Употребление алкоголя в бане повышает давление, существенно увеличивает вероятность разрыва сосудов и отрыва тромба. Помимо этого, и баня, и алкоголь обезвоживают организм, что также грозит неприятными последствиями. Исходя из этих аспектов, употребление любых алкогольных напитков в бане – плохая идея, а вот выпить травяного чая, морса или несладкого компота будет кстати. Также не рекомендуется пить черный чай и кофе, которые относятся к тонизирующим напиткам.

Зачем ходить в парную в шапочке?

В первую очередь, шапочка спасает голову от перегрева. Но и тут есть нюанс, волосы должны быть сухими, чтобы не нарушать терморегуляцию. К тому же шапочка защищает волосы от пересушивания, сохраняя их здоровыми и блестящими.

Масла для бани: нужны ли они?

Кроме приятного аромата, масла имеют и другое положительное свойство – их пары благоприятно воздействуют на центральную нервную систему. Так, масла мяты или цитрусовых способствуют расслаблению, а герани и жасмина – наоборот, обладают бодрящим эффектом.

Масла на основе чабреца, аптечной ромашки, эвкалипта, можжевельника обладают дезинфицирующими свойствами, а масла хвойных деревьев помогают в профилактике респираторных заболеваний.

12 марта 2023, 08:26
Баня. Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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