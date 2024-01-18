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Четверг 18 января

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Лекарства не существует: китайские ученые создали вирус-убийцу

Лекарства не существует: китайские ученые создали вирус-убийцу
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Заболевший человек не будет иметь шанса на жизнь. Летальность составляет 100%.

Ученые из КНР в рамках изучения вируса смогли создать настоящего тихого убийцу, сообщает телеканал "360". Особи мышей, зараженные в условиях лаборатории, умирали в 100% случаев. лекарства от этой болезни не существует. Вирус входит в род коронавирусов. Общественность опасается, что китайские ученые могут запустить новый виток опаснейшей пандемии.

Создать вирус потребовалось для понимания методов борьбы с подобными заболеваниями. Известно, что распространяется он по воздуху. Симптомами инфицирования является слабость, потеря веса, побледнение кожных покровов. Болезнь поражает основные органы живого организма: легкие, кости, мозг, уточняет "Царьград".

Специалисты пытаются успокоить людей, вирус-убийца не покинет стен лаборатории. На территории российских регионов все еще встречаются заболевшие ковидом. После новогодних праздников, как пишет RT, увеличено количество госпитализированных граждан сразу на 40%. Жителей страны просят не забывать об элементарных правилах профилактики респираторных заболеваний.

18 января 2024, 07:36
Ученый за работой. Фото: © Petrov Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
Dailymail.co.uk• Требует проверки

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