Лекарства не существует: китайские ученые создали вирус-убийцу

Заболевший человек не будет иметь шанса на жизнь. Летальность составляет 100%.

Ученые из КНР в рамках изучения вируса смогли создать настоящего тихого убийцу, сообщает телеканал "360". Особи мышей, зараженные в условиях лаборатории, умирали в 100% случаев. лекарства от этой болезни не существует. Вирус входит в род коронавирусов. Общественность опасается, что китайские ученые могут запустить новый виток опаснейшей пандемии.

Создать вирус потребовалось для понимания методов борьбы с подобными заболеваниями. Известно, что распространяется он по воздуху. Симптомами инфицирования является слабость, потеря веса, побледнение кожных покровов. Болезнь поражает основные органы живого организма: легкие, кости, мозг, уточняет "Царьград".

Специалисты пытаются успокоить людей, вирус-убийца не покинет стен лаборатории. На территории российских регионов все еще встречаются заболевшие ковидом. После новогодних праздников, как пишет RT, увеличено количество госпитализированных граждан сразу на 40%. Жителей страны просят не забывать об элементарных правилах профилактики респираторных заболеваний.