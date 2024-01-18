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Раскрыта главная опасность использования сосудосуживающих капель

Раскрыта главная опасность использования сосудосуживающих капель
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Даже банальный насморк при не очень правильном лечении может превратиться в огромную проблему.

Использование сосудосуживающих капель может обернуться большой трагедией. Лекарственный препарат опасен для людей, страдающих нарушением сердечного ритма, предупреждает телеканал "360".

Рекомендуется перед использованием капель обязательно читать инструкцию, в том числе раздел с противопоказаниями. Нельзя лечить данным средством насморк при глаукоме, сердечно-сосудистых недугах и атрофическом рините. Лицам, у которых в анамнезе отсутствуют указанные заболевания, также необходимо дозировать препарат. Злоупотребление может спровоцировать судороги, аллергию и тошноту.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" рекомендует правильно лечить риновирусную инфекцию, вызывающую насморк и заложенность носа. Важно увеличить количество теплого питья, употреблять больше витамина С, снизить физическую активность, больше отдыхать. При посещении общественных мест необходимо иметь запас носовых платков и использовать медицинскую маску.


18 января 2024, 06:42
Женщина с насморком. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
Газета.ру• Требует проверки

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