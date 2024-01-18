Раскрыта главная опасность использования сосудосуживающих капель

Даже банальный насморк при не очень правильном лечении может превратиться в огромную проблему.

Использование сосудосуживающих капель может обернуться большой трагедией. Лекарственный препарат опасен для людей, страдающих нарушением сердечного ритма, предупреждает телеканал "360".

Рекомендуется перед использованием капель обязательно читать инструкцию, в том числе раздел с противопоказаниями. Нельзя лечить данным средством насморк при глаукоме, сердечно-сосудистых недугах и атрофическом рините. Лицам, у которых в анамнезе отсутствуют указанные заболевания, также необходимо дозировать препарат. Злоупотребление может спровоцировать судороги, аллергию и тошноту.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" рекомендует правильно лечить риновирусную инфекцию, вызывающую насморк и заложенность носа. Важно увеличить количество теплого питья, употреблять больше витамина С, снизить физическую активность, больше отдыхать. При посещении общественных мест необходимо иметь запас носовых платков и использовать медицинскую маску.



