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Стресс у ребенка провоцирует развитие серьезных болезней во взрослом возрасте

Стресс у ребенка провоцирует развитие серьезных болезней во взрослом возрасте
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Ученым удалось установить, что благополучное детство может стать отличным подарком подросшим малышам: снижается риск появления неизлечимых недугов.

Специалисты после ряда исследований пришли к выводу о том, что стресс у ребенка может стать причиной появления ожирения, гипертонии и даже сахарного диабета второго типа во взрослом возрасте. Ученые, как пишет Ридлайф.ру, проверили десятки добровольцев. После изучения их анамнеза, карты болезней и текущей ситуации, была установлена взаимосвязь.

Всех участников исследования условно поделили на четыре группы, в зависимости от интенсивности и длительности пережитой стрессовой ситуации. Ожирение, диабет и болезни сердечно-сосудистой системы почти не встречались у лиц, которые были отнесены к группе с низким уровнем или же уменьшающимся стрессом.

"Понимание последствий стресса, в том числе в детстве, важно для управления различными факторами риска у взрослых", — заключил доктор Фанци Го, являющийся автором исследования.

Родителям и авторитетным взрослым рекомендуют чаще разговаривать по душам. ребенок не должен постоянно испытывать стресс и не иметь возможности поделиться.


18 января 2024, 02:25
Женщина в постели. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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