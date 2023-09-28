Как человек провоцирует развитие рака толстой кишки?

Почему Алсу прячет сына? Тесты Кожевникова родила четвертого ребенка Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом "Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость

Лента новостей

Среда 27 сентября

02:19Самые ярые транжиры по знаку зодиака 00:04Как человек провоцирует развитие рака толстой кишки? 21:42Умер первый президент футбольного клуба ЦСКА Виктор Мурашко 21:15Куда исчезла "наша мымра" Алиса Фрейндлих? 21:13Как правильно выбрать постер для преображения в квартире 20:57Бледанс поддержала Топалова после вылета из шоу "Новые звезды в Африке" 19:44Костенко сравнила четвертую беременность с предыдущими 18:59Риелтор рассказал о динамике цен на новостройки в России 18:48Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни? 18:35Стала известна причина ухода Арнтгольц из телепрограммы "Жди меня" 17:30Стоило того, чтобы ждать так долго: Орлова трогательно обратилась к мужу 17:00Алла Пугачева приняла посильное участие в открытии памятника Барису Моисееву 16:04"Другой человек": Асмус ошарашила народ новым амплуа 16:00Что сотворил Дима Билан с "Острой бритвой" 15:20Дмитрий Тарасов отреагировал на очередную беременность жены 15:13Готовая к свадьбе Клава Кока потерпела фиаско при всем честном народе 14:4993-летний Краско "отлично провел время с Дашенькой" 13:55Будем прощаться: Федор Бондарчук покидает Москву 13:08Все спектакли отменили: куда пропала Боярская? 11:51Нестареющая Равшана Куркова поделилась секретом на миллион 11:42Внучка Людмилы Гурченко назвала стоимость ее секретной дачи 11:11Без почестей и гроба с вензелями: Волочкову отправили на кладбище раньше времени 10:50Внук Пугачевой мечтает снова стать звездой, но не может: и вот почему 10:29Здесь живут феи – Юлия Барановская призналась в зависимости от грибов? 10:04Изменившийся Николай Дроздов светится от счастья на телеэкране: есть причина 09:57Назван способ избавить Волочкову от проблем с мужчинами и спиртным: и вот что это 09:02Еле передвигающую ноги Бузову утащили долой от публики: Что с певицей? 08:03Что посадить около подъезда: украшаем городскую недвижимость 06:15Юрий Грымов представил новый спектакль о семи нацистских преступниках 04:08Только для взрослых: где искать подвох в азиатских комиксах 02:19Как одеваться туристу в Северной Корее: полезная памятка 00:07Премьера фильма "Брат 3": когда кино покажут в России 22:00Врач рассказал об уходе 73-летней Надежды Бабкиной 21:42В тяжелом состоянии: страшная болезнь убивает Брюса Уиллиса 21:02"Игнорирует": Королева на всю страну пожаловалась на Николаева 20:30Жене хирурга Хайдарова пригрозили уголовным делом из-за слива интимных фото 20:06"Претендент в тюрьму": в действиях Бони усмотрели мошенничество 18:39Все дело в "пятой точке": почему Лепс отказывается уходить со сцены 17:47Сбежавший за границу Милохин обратился к россиянам: о чем просит блогер 17:39Гладиаторские бои развернули средь бела дня в центре города 17:20Васильев назвал реальную причину ухода из "Сватов": вот в чем дело 16:55Изменившаяся вдова Юдашкина вышла на связь после долгого молчания 16:11Актера Епифанцева проверят на русофобские высказывания 16:09Изогнувшаяся Ивлеева показала обнаженное тело в крохотном белье 15:27Умерла звезда сериала "Секс в большом городе" 15:23Под арестом, но счета открыли: Блиновская снова займется бизнесом? 15:07Облаченная в траур Шукшина согнулась в коленях на публике 13:55Гузеева перепутала сценарий в эфире шоу "Давай поженимся!" 13:3540-летняя Алина Кабаева крупно влипла с подачи журналистов 13:12За что поплатилась сбежавшая Вера Брежнева
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как человек провоцирует развитие рака толстой кишки?

Как человек провоцирует развитие рака толстой кишки?
178

Врач перечислил ежедневные действия, которые совершают люди, подталкивая к себе болезнь.

Следить за здоровьем — значит оберегать себя от различных напастей, от которых не всегда способна избавить медицина. Рак толстой кишки не исключение. Онколог Иван Карасев объяснил, как человек незаметно для себя провоцирует возникновение недуга.

Оказывается, в группе риска малоподвижные люди, проводящие много времени в положении сидя. "Привычка много сидеть на одном месте повышает риск образования рака толстой кишки. Поэтому движение – это жизнь!" — отметил специалист.

По словам медика, которые приводит телеканал "360", развитию раковых клеток потворствуют негативные эмоции. Ради безопасности следует избегать стрессовых ситуаций.

А "Царьград" с отсылкой на рекомендацию онколога напоминает, что налегать на алкоголь нежелательно. Помимо рака толстой кишки, выпивка может аукнуться и другими недугами.

Портал URA.RU сообщает: остерегаться нужно еще и холеры. В будущем не исключено распространение этого инфекционного заболевания на территории России. Не стоит употреблять сомнительные жидкости — больше доверия заслуживает бутилированная и кипяченая вода. А еще важно термически обрабатывать пищу, причем овощи и фрукты надо тщательно промывать.

28 сентября 2023, 00:04
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Знаменитости, которым удалось победить рак: Вайкуле, Виторган и другие

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

"Уже несколько лет": заявившая о раке Шпица продолжает надеяться

Больная раком Заворотнюк лишилась самого главного

Топ продуктов для поддержания иммунитета осенью

Топ продуктов для поддержания иммунитета осенью
Чтобы не заболеть гриппом и простудой, ешьте это. Как известно, самые полезные для здоровья продукты – сезонные.

Врач назвал повышенный аппетит возможным симптомом нескольких заболеваний

Врач назвал повышенный аппетит возможным симптомом нескольких заболеваний
Повышенный аппетит может быть причиной некоторых заболеваний, рассказал диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма

Нутрициолог рассказала, какие пищевые привычки постоянно нарушают работу организма
Ничто не вредит здоровью так, как собственные неправильные привычки. Особенно это касается питания – нездоровое пищевое поведение провоцирует развитие огромного количества болезней. О таких привычках "Дни.

Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты

Биолог перечислила противопоказанные при бессоннице продукты
Бессонница – на первый взгляд звучит, как пустячок, но на деле этот недуг может быть очень мучительным и обернуться нехорошими последствиями. Биолог Наталья Колман перечислила продукты, являющиеся непримиримым врагом здорового сна. Разумеется, прежде всего это напитки, содержащие кофеин — и кофе здесь даже не в авангарде.

Как спасти зрение: ценные советы офтальмолога

Как спасти зрение: ценные советы офтальмолога
Ни для кого не секрет, что экраны смартфонов, компьютеров, телевизоров ухудшают зрение, но многие все равно пренебрежительно относятся к своим глазам. Как облегчить нагрузку на органы зрительной системы, рассказал врач. Для сохранения зрения необходимо тренировать мышцы глаз, как и мышцы всего тела.

Выбор читателей

26/09ВтрОблаченная в траур Шукшина согнулась в коленях на публике 26/09ВтрИгорь Крутой показал россиянам легенду: Великая женщина 27/09СрдВсе спектакли отменили: куда пропала Боярская? 26/09ВтрАктера Епифанцева проверят на русофобские высказывания 26/09Втр"Игнорирует": Королева на всю страну пожаловалась на Николаева 26/09ВтрГузеева перепутала сценарий в эфире шоу "Давай поженимся!"