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Ученые рассказали о влиянии дневного сна на работу мозга

Ученые рассказали о влиянии дневного сна на работу мозга
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Эксперты обнаружили, что у людей, которые позволяют себе поспать днем, лучше развиты умственные способности.

Многие люди знакомы со стереотипом о том, что дневной сон могут позволить себе только ленивые и безработные. Однако ученые с этим убеждением не согласны. По их словам, эта привычка, которую некоторые считают роскошью и блажью, очень полезна для здоровья.

Ученые из Университетского колледжа Лондона определили, что сон в дневное время оказывает положительное влияние на работу мозга. Как удалось обнаружить экспертам, люди, устраивающие себе небольшой отдых на регулярной основе, имеют более гибкий и развитый ум.

По словам ученых, для сохранения молодости мозга достаточно уделить дневному сну 30 минут, отмечает телеканал "360". Сообщается, что получасовой отдых способен снизить риск повышения кровяного давления. А более продолжительный сон может принести здоровью уже не пользу, а вред. Специалисты установили, что люди, которые привыкли подолгу спать днем, имеют большую склонность к образованию избыточных жировых отложений.

Согласно результатам исследования британских ученых, мозг тех, кто регулярно уделяет дневному сну около получаса, имеет больший объем. По словам экспертов, эта разница приблизительно равнозначна 2,6-6,5 годам жизни.

22 июня 2023, 04:07
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
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