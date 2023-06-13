Как качество сна влияет на аппетит?

Гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева рассказала о тесной связи нашего кишечника и мозга.



Человек проводит во сне 1/3 своей жизни. Очень важно не только спать достаточное количество часов, но и делать это качественно. Именно качество сна является одним из важнейших показателей физического, а также психологического здоровья.

У качественного сна есть несколько критериев:

Быстрое (длящееся не более 30 минут) засыпание;

Отсутствие сновидений – свидетелей поверхностного сна. Если вы видите сны, то это означает, что мозговая активность не замедляется и главному органу нашего тела не удается отдохнуть полноценно.

Отсутствие пробуждений: даже если вы встаете ночью для похода в туалет, это уже считается признаком нарушенного сна;

Утреннее чувство освежающего сна: бодрое и легкое пробуждение свидетельствует о том, что ночью вы полностью расслабили ваше тело и голову, и организм полностью восстановил силы.

Присутствие всех этих пунктов в вашей жизни, как правило, совпадает с состоянием физического благополучия. Но если у вас регулярно отсутствует хотя бы один критерий качественного сна, то это может быть единственным проявлением стресса. Потому что нарушения ночного сна неразрывно связаны со стрессовыми событиями в жизни.

Стресс всему виной

Стресс – это провоцирующий фактор самых распространенных заболеваний современности. Для наших предков стресс был механизмом, который позволял мобилизовать все силы организма для выживания – убежать от хищника или догнать добычу, добыть огонь и сохранить жилище в безопасности от чужаков. Однако в современном мире стресс – это волнение за события, происходящие в мире, за свою карьеру, близких и великое множество подобных ситуаций. Проблема заключается в том, что 90% этих событий не представляют для нашей жизни ни малейшей опасности, однако даже мысли о предстоящих проблемах активируют те же самые процессы в теле, что и настоящее бегство от хищника у наших предков.

Современный человек окружает себя массой стрессовых ситуаций и находится в состоянии хронического стресса – стрессоры преследуют его на работе, учебе и даже дома. Однако, существует естественный механизм борьбы со стрессом – и это сон. Полноценный, крепкий сон способствует не только физическому восстановлению, но и ментальному – многие вещи, которые донимали нас с вечера, куда-то испарились с утра – разве это не чудо? Во время отдыха замедляется мозговая активность, информация, полученная днем, укладывается "по полочкам"

Где же связь?

Регулярные нарушения ночного сна усугубляют явления стресса, оказывая влияние на весь организм в целом, особенно на органы, которые содержат много нервных волокон.

Одним из таких органов является кишечник. Его оплетает сеть из миллионов нервных клеток, по которой, как по проводам, постоянно передаются сигналы. Эти сигналы заставляют сокращаться или расслабляться стенки органов, способствуют выделению ферментов и гормонов. Благодаря двусторонней оси "мозг-кишечник" эта нервная система, названная энтеральной, связана с головным мозгом. Поэтому и получается, что наши эмоции и переживания отражаются на работе пищеварительной системы, вызывая нарушения ее функционирования. И именно благодаря этой анатомической особенности кишечник будет одним из первых органов реагировать на стресс. Таким образом, хронический стресс и практически всегда сопровождающие его нарушения ночного сна рано или поздно приведут к нарушению пищеварения.

Нарушения сна также влияют на выработку гормонов, которые контролируют наш аппетит. Одно интересное исследование показало, что у молодых людей, страдающих от нехватки сна, в крови повышен уровень гормона, повышающего аппетит – грелина, и понижен уровень лептина – гормона, подавляющего аппетит. Из-за такого дисбаланса у испытуемых возникало желание потреблять больше пищи, особенно богатой жирами и углеводами.

Поздний отход ко сну также вызывает избыточное вечернее питание и, как правило, быстрыми углеводами – сладким и мучным. Вспомните свой опыт – засиживаясь допоздна, вы непременно ощущали желание подойти к холодильнику и перекусить перед сном.

В одном японском исследовании было показано, что люди, которые спят менее 6 часов, более склонны к нерегулярным и спонтанным приемам пищи, в отличие от тех, кто проводил во сне достаточное количество часов.