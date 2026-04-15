Сенсационное открытие ученых перевернуло теорию возникновения жизни

Исследователи из Университета Аризоны совершили настоящий переворот в науке, доказав, что жизнь на нашей планете могла вспыхнуть задолго до появления сложнейших молекул ДНК.



Конец генетической диктатуры

Десятилетиями биологи и эволюционисты верили в незыблемую догму: в начале была ДНК. Считалось, что именно эта сложная "инструкция" стала тем самым "священным Граалем", который запустил механизм передачи наследственности и превратил безжизненный химический коктейль в первых микробов. Однако свежие данные, опубликованные в авторитетном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, наносят сокрушительный удар по этой теории. Ученые уверены: фундамент жизни был заложен гораздо более простыми и "приземленными" структурами, сообщает RidLife.

Речь идет о коротких фрагментах белков и пептидов. Оказывается, эти молекулярные "кирпичики" обладают поразительной способностью к самоорганизации. Пока ДНК еще даже не "планировалась" природой, эти простые элементы уже вовсю взаимодействовали друг с другом, создавая устойчивые системы. По сути, это был молекулярный конструктор, который собирал сам себя в условиях первобытного хаоса.

Секрет "первичного бульона"

Исследователи обнаружили, что пептиды способны не просто хаотично плавать в океане, а выстраивать повторяющиеся структуры и даже выполнять функции, которые мы сегодня называем биохимическими процессами. Это означает, что "искре жизни" не требовался сложный чертеж в виде генетического кода. Первые органические системы могли зародиться постепенно, через цепочку примитивных, но крайне эффективных взаимодействий.

Этот "переходный этап" между мертвым камнем и живой клеткой оказался ключом к пониманию эволюции. Самое интригующее, что подобные белковые структуры могли легко формироваться в тех экстремальных условиях, которые царили на ранней Земле — среди извергающихся вулканов, ядовитых газов и бесконечных гроз. Теперь эта гипотеза не просто красивая теория: ученые готовы воссоздать "момент творения" в лабораторных пробирках.

Эволюционный апгрейд Новое исследование кардинально меняет наше представление о месте человека и всего живого во Вселенной. Если раньше возникновение жизни казалось невероятным "счастливым билетом" из-за сложности ДНК, то теперь фокус смещается на простые элементы. Получается, что жизнь — это не случайная ошибка, а логичный результат самоорганизации материи.

Авторы работы из Университета Аризоны подчеркивают: их открытие вовсе не перечеркивает значимость ДНК. Генетический код просто занял свое место в очереди. Вероятно, он появился намного позже, став своего рода "высокотехнологичным обновлением" для уже существующих биологических систем. Природа, как опытный программист, сначала создала работающий код из простых символов, и лишь спустя миллионы лет упаковала его в сложную и надежную "флешку" ДНК.

Этот научный прорыв дает надежду и охотникам за инопланетянами. Если для старта жизни не нужны сверхсложные молекулы, значит, шансы найти братьев по разуму (или хотя бы простейших микробов) на других планетах возрастают в геометрической прогрессии.