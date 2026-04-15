Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда

Доктор Мясников назвал "врачей", которые медленно гробят людей и калечат им психику

135

Александр Мясников в своем блоге в мессенджере MAX выступил с жесткой критикой в адрес армии псевдоспециалистов, которые под видом модных советов превращают жизнь людей в бесконечный кошмар.

Дизайнеры в белых халатах

Сейчас индустрия "чистого питания" окончательно превратилась в минное поле. Доктор Мясников прямо заявляет: одно дело — дипломированные врачи-нутрициологи, и совсем другое — вчерашние дизайнеры и блогеры, решившие заняться чужим здоровьем. Подобные самозванцы лишь сеют вред и умножают тревогу у людей с нестабильной психикой. Результатом такой "помощи" становится орторексия — опасное расстройство пищевого поведения, которое маскируется под заботу о себе, но на деле является формой тревожного расстройства.

По мнению Мясникова, грань между нормой и болезнью очень проста. Здоровое питание расширяет жизнь, а патологическое — сужает ее. Пока человек сохраняет гибкость в выборе продуктов и не впадает в панику из-за неидеальной еды, он в безопасности. Но когда питание превращается в систему жестких запретов, а любое отступление вызывает чувство вины — это повод бить тревогу.

Семь признаков опасной границы

Доктор выделил ключевые критерии, по которым можно распознать, что стремление к здоровью стало патологией:

  1. Мысли о еде оккупируют сознание. Человек часами размышляет о том, где найти "чистую" еду и как избежать "плохих" ингредиентов. Страх перед ресторанами, гостями и поездками становится постоянным спутником, а компульсивная проверка состава продуктов превращается в ритуал.

  2. Диетическая удавка затягивается. Рацион постоянно сужается без реальных медицинских показаний. Сначала уходит сахар, затем весь глютен, следом — молочные продукты. В итоге список разрешенных продуктов становится пугающе коротким, а система питания теряет всякую гибкость.

  3. Еда обретает моральный окрас. Продукты делятся на "чистые" и "грязные" или даже "токсичные". После употребления "неправильной" еды человек чувствует не просто сожаление, а физическое загрязнение и собственную слабость. Часто к этому добавляется опасное чувство превосходства над теми, кто питается иначе.

  4. Социальная изоляция. Болезнь разрушает привычный уклад жизни. Человек начинает избегать семейных ужинов, кафе и путешествий, так как боится потерять тотальный контроль над содержимым тарелки. Психосоциальное функционирование нарушается — и это один из самых важных маркеров расстройства.

  5. Физический крах. Погоня за идеальным здоровьем парадоксальным образом приводит к дефициту белка, жиров, железа и витаминов группы B. Потеря веса, аменорея, выпадение волос и постоянная усталость — вот цена, которую адепты советов из соцсетей платят за свою одержимость.

  6. Утрата свободы выбора. Мясников предлагает простой тест: может ли человек съесть что-то вне своих правил без чувства катастрофы? Свобода — это признак нормы. Невозможность отступить от протокола — признак серьезного расстройства.

  7. Самооценка в заложниках у тарелки. Когда ценность человека как личности начинает зависеть от "идеальности" его рациона, речь идет уже не о гигиене, а о глубокой патологии. Срыв воспринимается как личная несостоятельность, что лишь усиливает психологическое давление.

Александр Мясников призывает доверять профессионалам и не позволять случайным людям в интернете ломать вашу жизнь и здоровье.

15 апреля 2026, 17:30
Галкин* публично обратился к Пугачевой в день ее 77-летия и вызвал бурю в Сети
В то время как на родине споры вокруг имени Аллы Пугачевой не утихают даже спустя годы, в ее тихой кипрской гавани царит идиллия, подкрепленная нежными признаниями от молодого супруга. Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) не изменил своей традиции и первым делом поздравил супругу с 77-летием на страницах своего личного блога.

Сенсационное открытие ученых перевернуло теорию возникновения жизни
Исследователи из Университета Аризоны совершили настоящий переворот в науке, доказав, что жизнь на нашей планете могла вспыхнуть задолго до появления сложнейших молекул ДНК. Конец генетической диктатуры Десятилетиями биологи и эволюционисты верили в незыблемую догму: в начале была ДНК.

Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель"
Пока сбежавшая из страны Примадонна в гордом одиночестве считает годы на кипрском берегу, из Москвы прилетел неожиданный "привет", разорвавший тишину светских пабликов. Сегодня, 15 апреля 2026 года, Алла Пугачева отмечает свой 77-й день рождения.

"Хоть поржем: оскандалившийся Шура вычеркнул имена врагов из мемуаров и нашел себе дерзкую замену
Появление главной звезды девяностых на престижной литературной ярмарке обернулось громким светским переполохом, обнажившим скрытые детали его многолетней борьбы за место под солнцем. Международная ярмарка литературы non/fictioN в 2026 году видела немало сенсаций, но встреча с автором книги "Шура.

Раскрылось, где и с кем отметит свое 77-летие Алла Пугачева
Свое 77-летие некогда главная звезда страны Алла Пугачева отметит в обстановке строжайшей секретности на Кипре, потратив на закрытый банкет для семьи баснословные суммы. Тайная вечеря в Лимасоле Пока на родине обсуждают ее прошлое, 15 апреля Примадонна принимает поздравления с 77-летием.

