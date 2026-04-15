Доктор Мясников назвал "врачей", которые медленно гробят людей и калечат им психику

Александр Мясников в своем блоге в мессенджере MAX выступил с жесткой критикой в адрес армии псевдоспециалистов, которые под видом модных советов превращают жизнь людей в бесконечный кошмар.



Дизайнеры в белых халатах

Сейчас индустрия "чистого питания" окончательно превратилась в минное поле. Доктор Мясников прямо заявляет: одно дело — дипломированные врачи-нутрициологи, и совсем другое — вчерашние дизайнеры и блогеры, решившие заняться чужим здоровьем. Подобные самозванцы лишь сеют вред и умножают тревогу у людей с нестабильной психикой. Результатом такой "помощи" становится орторексия — опасное расстройство пищевого поведения, которое маскируется под заботу о себе, но на деле является формой тревожного расстройства.

По мнению Мясникова, грань между нормой и болезнью очень проста. Здоровое питание расширяет жизнь, а патологическое — сужает ее. Пока человек сохраняет гибкость в выборе продуктов и не впадает в панику из-за неидеальной еды, он в безопасности. Но когда питание превращается в систему жестких запретов, а любое отступление вызывает чувство вины — это повод бить тревогу.

Семь признаков опасной границы

Доктор выделил ключевые критерии, по которым можно распознать, что стремление к здоровью стало патологией:

Мысли о еде оккупируют сознание. Человек часами размышляет о том, где найти "чистую" еду и как избежать "плохих" ингредиентов. Страх перед ресторанами, гостями и поездками становится постоянным спутником, а компульсивная проверка состава продуктов превращается в ритуал. Диетическая удавка затягивается. Рацион постоянно сужается без реальных медицинских показаний. Сначала уходит сахар, затем весь глютен, следом — молочные продукты. В итоге список разрешенных продуктов становится пугающе коротким, а система питания теряет всякую гибкость. Еда обретает моральный окрас. Продукты делятся на "чистые" и "грязные" или даже "токсичные". После употребления "неправильной" еды человек чувствует не просто сожаление, а физическое загрязнение и собственную слабость. Часто к этому добавляется опасное чувство превосходства над теми, кто питается иначе. Социальная изоляция. Болезнь разрушает привычный уклад жизни. Человек начинает избегать семейных ужинов, кафе и путешествий, так как боится потерять тотальный контроль над содержимым тарелки. Психосоциальное функционирование нарушается — и это один из самых важных маркеров расстройства. Физический крах. Погоня за идеальным здоровьем парадоксальным образом приводит к дефициту белка, жиров, железа и витаминов группы B. Потеря веса, аменорея, выпадение волос и постоянная усталость — вот цена, которую адепты советов из соцсетей платят за свою одержимость. Утрата свободы выбора. Мясников предлагает простой тест: может ли человек съесть что-то вне своих правил без чувства катастрофы? Свобода — это признак нормы. Невозможность отступить от протокола — признак серьезного расстройства. Самооценка в заложниках у тарелки. Когда ценность человека как личности начинает зависеть от "идеальности" его рациона, речь идет уже не о гигиене, а о глубокой патологии. Срыв воспринимается как личная несостоятельность, что лишь усиливает психологическое давление.

Александр Мясников призывает доверять профессионалам и не позволять случайным людям в интернете ломать вашу жизнь и здоровье.