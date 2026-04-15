В Москве за четыре года открыли 10 волонтерских центров "Доброе место"

240

Столица окончательно закрепила за собой статус мирового лидера волонтерского движения, открыв десятый юбилейный центр "Доброе место", ставший точкой притяжения для тысяч неравнодушных сердец.

История этой уникальной сети началась в марте 2022 года, когда в Москве распахнуло двери первое "Доброе место". С тех пор, как по мановению волшебной палочки, город покрылся сетью из десяти многофункциональных пространств, где каждый — от школьника до пенсионера — может найти применение своим талантам. За четыре года эти центры посетили более 85 тысяч москвичей, и эта цифра продолжает расти в геометрической прогрессии.

Как отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, окружные центры стали местом, где встречаются разные поколения. Здесь не просто знакомятся с теорией волонтерства, а вместе с семьей и единомышленниками участвуют в жизни города, превращая обычные будни в цепочку добрых дел. "Доброе место" сегодня — это не просто офис, это экосистема, где рождаются самые смелые социально значимые инициативы.

Апрель 2026 года обещает быть насыщенным. Волонтерские центры подготовили десятки мероприятий, которые не оставят москвичей равнодушными. Так, 18 апреля на востоке столицы пройдет "Добрый выходной", посвященный великому празднику — Дню Победы. Это не просто мастер-класс, а возможность вложить частичку души в создание брошей с георгиевскими лентами и открыток для ветеранов. Такие вещи не имеют цены, ведь они согреты теплом человеческих рук.

Экологическая повестка тоже не стоит на месте. 22 апреля в центре "Доброе место. Куркино" развернется настоящая "магия" превращения мусора в искусство. Специалисты эколаборатории научат горожан перерабатывать обычные пластиковые крышки в полезные и красивые изделия. Наблюдать за тем, как плавится пластик, превращаясь в авторскую поделку — зрелище завораживающее, а главное — полезное для планеты.

Для тех, кто привык выражать свои чувства в движении, 25 апреля на севере Москвы пройдут бесплатные уроки современного танца. Это отличный шанс для молодежи и взрослых не только размяться, но и зарядиться энергией от профессиональных наставников из местных хореографических коллективов.

Активные жители столицы давно вышли за рамки простого участия в городских событиях. Они стали одной большой семьей, которая вместе посещает экскурсии, проходит тренинги и растет профессионально. Для этого в центрах работают обучающие программы "Мосволонтера": от базового курса "Первый шаг" до продвинутой "Мастерской волонтерства". За четыре года проведено более 580 таких курсов, выпустивших настоящих экспертов в области добрых дел.

Инфраструктура "Добрых мест" продумана до мелочей. Здесь есть современные залы для лекций, уютные коворкинги для работы и отдыха, а также специальные боксы для сбора макулатуры, пластика и помощи бездомным животным. Более того, партнеры ресурсного центра — от бизнесменов до НКО — могут забронировать эти площадки для своих мероприятий, что делает "Доброе место" идеальной платформой для развития гражданского общества.

Найти ближайшую точку добра проще простого: на интерактивной карте Москвы отмечены все десять адресов. Приходите, ведь добро — это то единственное, что умножается, когда им делишься.

Московские предприятия внедряют ИИ и роботов для роста производительности труда

Столичный бизнес делает решительный шаг в будущее, заменяя привычный ручной труд стальным ритмом роботов и холодным расчетом нейросетей в погоне за сверхэффективностью. Цифровая революция в разгаре Москва окончательно закрепила за собой статус технологического сердца страны.

Воробьев: в Подмосковье усиливают контроль за лесными пожарами перед майскими праздниками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить меры пожарной безопасности в лесах в преддверии майских праздников, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Наступают теплые дни, и большое количество людей выезжают на природу.

Прорыв к звездам: Алексей Лихачев поделился новостями об успешных испытаниях плазменного двигателя "Росатома"

Госкорпорация "Росатом" под руководством Алексея Лихачева провела испытания плазменного ракетного двигателя, открывающего путь к освоению дальнего космоса. В рамках Российского космического форума в Национальном центре «Россия» генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев озвучил ключевые новости технологического сектора.

В Электростали в 2026 году модернизируют 12,5 км теплосетей и запустят пять новых котельных

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил готовность новой блочно-модульной котельной на Восточном проезде в Электростали, которая станет одной из пяти вводимых в округе в этом году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства. «Эта новая БМК – одна из пяти, которые сдаются в этом году в Электростали.

Собянин: Ежегодно 70% московских врачей повышают квалификацию

Медики повышают свою квалификацию в учебных операционных, работают на высокотехнологичных симуляторах, проходят дистанционные курсы и программы наставничества. Раньше врач учился только на практике, часто прямо у постели больного.

